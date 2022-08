Die wichtigsten Infos zum Film „Alles steht Kopf“ (2015) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Alles steht Kopf“

Trailer von „Alles steht Kopf“ (2015) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Inside Out

Inside Out Entstehungsjahr: 2015

2015 Produktionsland: USA

USA Regie: Pete Docter

Pete Docter Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 0 Jahren (FSK)

ab 0 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 858,8 Millionen USD

858,8 Millionen USD IMDb-Bewertung: 8,2/10 *

8,2/10 * Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„Alles steht Kopf“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Alles steht Kopf“ (2015) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Amy Poehler als Freude (Joy) / Deutsche Stimme: Nana Spier

als Freude (Joy) / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Phyllis Smith als Kummer (Sadness) / Deutsche Stimme: Philine Peters-Arnolds

als Kummer (Sadness) / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Bill Hader als Angst (Fear) / Deutsche Stimme: Olaf Schubert

als Angst (Fear) / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Lewis Black als Wut (Anger) / Deutsche Stimme: Hans-Joachim Heist

als Wut (Anger) / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Mindy Kaling als Ekel (Disgust) / Deutsche Stimme: Tanya Kahana

als Ekel (Disgust) / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Kaitlyn Dias als Riley / Deutsche Stimme: Vivien Gilbert

als Riley / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Diane Lane als Mom / Deutsche Stimme: Bettina Zimmermann

als Mom / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Kyle MacLachlan als Dad / Deutsche Stimme: Kai Wiesinger

als Dad / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Richard Kind als Bing Bong / Deutsche Stimme: Michael Pan

als Bing Bong / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Josh Cooley als Jangles / Deutsche Stimme: Hans-Eckart Eckhardt

als Jangles / Deutsche Stimme: Stimme im Original: John Ratzenberger als Fritz / Deutsche Stimme: Jürgen Heinrich





Inhaltsangabe von „Alles steht Kopf“ – worum es in dem Film geht?

Im Gehirn der elfjährigen Riley kümmern sich fünf Gefühle um ihr Wohlbefinden: Freude, Trauer, Wut, Angst und Ekel. Täglich sammeln sie Rileys Erinnerungen in Form von Leuchtkugeln, die sie in ihrem Langzeitgedächtnis lagern. Riley ist ein fröhliches Kind. Sie liebt ihre Eltern, mag es, im winterlichen Minnesota eiszulaufen und mit Freunden Eishockey zu spielen. Doch als das Mädel mit der Familie nach San Francisco zieht, ändert sich alles. Die Veränderungen versetzen auch die Emotionen in Aufruhr. Als Kummer und Freude samt Rileys Kernerinnerungen ins Röhrensystem Richtung Langzeitgedächtnis gesaugt werden, gerät Riley aus dem Gleichgewicht. Just an ihrem ersten Schultag haben somit Wut, Angst und Ekel das alleinige Kommando über die Steuerung im Hauptquartier. Die Folge: Riley bricht in ihrer neuen Klasse in Tränen aus und herrscht beim Abendessen sogar ihre Eltern an! Die Dinge geraten plötzlich völlig aus den Fugen …





Kritik/Meinung zum Film

Allein schon die Idee, eine Geschichte über Emotionen zu erzählen, verdient Hochachtung. Pete Docters („Die Monster AG“, „Oben“, „Soul“) vor Fantasie und Originalität nur so strotzende Umsetzung „Alles steht Kopf“ – ein Film, der ganz klar vom Erwachsenwerden handelt – ist indes von zeitloser Qualität und schlicht zum Niederknien. Ein Meisterwerk!

Regisseur Pete Docter war seit jeher fasziniert von der Idee, eine Reise in das menschliche Bewusstsein zu unternehmen. Mit seiner Tochter Ellie als Vorbild beschloss er, Rileys Emotionen als Figuren darzustellen. Mithilfe von Neurologen und Psychologen studierten die Pixar-Kreativen in der Folge den Verstand, das Wesen der Erinnerung und menschliche Emotionen. „Alles steht Kopf“ entpuppt sich aber vor allem als Film über das Erwachsenwerden.

858,8 Millionen USD konnte „Alles steht Kopf“ (2015) während seiner Laufzeit in den Kinos einspielen.

Bei der Oscarverleihung 2016 wurde „Alles steht Kopf“ mit dem Academy Award für „Bester Animationsfilm“ geehrt, eine weitere Nominierung gab es in der Kategorie „Bestes Originaldrehbuch“.

Noch im selben Jahr kam mit „Arlo & Spot“ der 16. Pixar-Film in die Kinos.





„Alles steht Kopf“ – jetzt für daheim kaufen!

„Alles steht Kopf" (2015) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen

„Alles steht Kopf" (2015) gibt es hier auf DVD zu kaufen





Pixar: Alle Filme des Animationsstudios im Überblick!

Die Filme der Pixar Animation Studios zählen nicht nur zu den bekanntesten und beliebtesten Animationsfilmen am gesamten Markt, sie sind in ihrer Gesamtheit auch die finanziell erfolgreichsten! Das Publikum, egal ob Jung oder Alt, ist sich einig: ein Pixar-Film lohnt sich immer! Wer die Werke der amerikanischen Filmschmiede – die sich übrigens im Besitz der Walt Disney Company befindet – noch nicht kennen sollte, kann sich mit dieser Tabelle einen schnellen Überblick des vollständigen Repertoires verschaffen:

