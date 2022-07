Die wichtigsten Infos zum Film „Aliens vs. Predator 2“ (2007) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „Aliens vs. Predator 2“

Trailer von „Aliens vs. Predator 2“ (2007) © Video: 20th Century Fox / Davis Entertainment / Brandywine Productions / Dune Entertainment / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Aliens vs. Predator: Requiem

Aliens vs. Predator: Requiem Entstehungsjahr: 2007

2007 Produktionsland: USA, CAN

USA, CAN Regie: Colin Strause, Greg Strause

Colin Strause, Greg Strause Genre: Science-Fiction, Horror, Space Horror

Science-Fiction, Horror, Space Horror Altersfreigabe: ab 16 Jahren (FSK)

ab 16 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 130,2 Millionen USD

130,2 Millionen USD IMDb-Bewertung: 4,6/10 *

4,6/10 * Thematische Zugehörigkeit: Alien, Predator





„Aliens vs. Predator 2“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „Aliens vs. Predator 2“ (2007) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Steven Pasquale als Dallas Howard

als Dallas Howard Reiko Aylesworth als Kelly O’Brien

als Kelly O’Brien John Ortiz als Eddie Morales

als Eddie Morales Johnny Lewis als Ricky Howard

als Ricky Howard Kristen Hager als Jesse Salinger

als Jesse Salinger Ariel Gade als Molly O’Brien

als Molly O’Brien Sam Trammell als Tim O’Brien

als Tim O’Brien Chelah Horsdal als Darcy Benson

als Darcy Benson Robert Joy als Colonel Stevens

als Colonel Stevens David Paetkau als Dale Collins

als Dale Collins Tom McBeath als Karl





Inhaltsangabe von „Aliens vs. Predator 2“ – worum es in dem Film geht?

Ein Predatoren-Raumschiff stürzt in den Wäldern nahe dem Kaff Gunnison im US-Bundesstaat Colorado ab. Grund für die Bruchlandung: Der Alien-Embrio im Körper eines toten Predators war in bekannter Manier aus der Brust des verstorbenen Weltraumkriegers gebrochen (mit dieser Szene endete der Vorgänger „Alien vs. Predator“), rasend schnell zu einer fiesen Bestie herangewachsen und hatte alle Predatoren an Bord gekillt. Dumm nur, dass sowohl dieses monströse „Predalien“ – zu 80 Prozent Alien und zu 20 Prozent Predator – als auch etliche von den Predatoren gefangene Facehugger den Crash überleben und sogleich Jagd auf die ahnungslosen Bürger von Gunnison machen. Indes hat man am Heimatplaneten der Predatoren die Geschehnisse auf der Erde dank Funkübertragung registriert und schickt einen der gefürchteten „Cleaner“ – ausgerüstet mit zwei Schulterkanonen und einer messerscharfer Peitsche! – in Richtung Blauer Planet. Dort angekommen, bläst der Super-Predator zur Attacke auf die verhassten Aliens. Für die (noch) 5.000 Einwohner von Gunnison ist der Kampf der Giganten dabei in mehrfacher Hinsicht lebensgefährlich: Einerseits radiert der Predator alles aus, was sich ihm – gewollt oder unbewusst – in den Weg stellt, andererseits wittern die Aliens in den Menschen leichte Beute. Die Armee wiederum plant ihre ganz eigene Säuberungsaktion für die Kleinstadt …





Kritik/Meinung zum Film

Das Spielfilmdebüt der Brüder Colin Strause und Greg Strause, die bis zu diesem Zeitpunkt in Hollywood als Special-Effects-Profis von sich reden machten (u. a. bei „300“ und „Superman Returns“), legt von Beginn an eine kompromisslos harte Gangart an den Tag und wurde in den USA prompt mit dem gefürchteten R-Rating (Jugendverbot) bedacht. Entsprechend blutig, humorlos und wenig subtil geht es 94 Minuten lang zur Sache. Sicher nichts für Zartbesaitete!

Der zweite Crossover-Film der „Alien“- und „Predator“-Reihe konnte am globalen Box-Office zwar ein Einspiel von 130,2 Millionen USD verbuchen, zählt im Kosmos beider Sagen jedoch nachweislich zum schlechtbewertetsten Ableger überhaupt (4,6 von 10 möglichen Punkten auf IMDb)!

Zudem wurde „Aliens vs. Predator 2“ bei den Golden Raspberry Awards (den geliebt wie gefürchteten Schmähpreis kennt man auch unter dem Namen „Razzies“) im Jahr 2008 in den beiden Kategorien „Schlechteste Neuverfilmung oder billigster Abklatsch“ sowie „Schlechteste Ausrede für einen Horrorfilm“ nominiert.





„Aliens vs. Predator 2“ – jetzt für daheim kaufen!

„Aliens vs. Predator 2“ (2007) gibt es hier auf Blu-ray zu kaufen **

„Aliens vs. Predator 2“ (2007) gibt es hier auf DVD zu kaufen **

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!