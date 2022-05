© YouTube (Screenshot aus Trailer zu About a Boy oder: Der Tag der toten Ente / Universal Pictures / StudioCanal / TriBeCa Productions / Working Title Films / KALIMA Productions GmbH & Co. KG)

Die wichtigsten Infos zum Film „About a Boy oder: Der Tag der toten Ente“ (2002) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „About a Boy oder: Der Tag der toten Ente“

About a Boy oder: Der Tag der toten Ente (2002) © Video: Universal Pictures / StudioCanal / TriBeCa Productions / Working Title Films / KALIMA Productions GmbH & Co. KG / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: About a Boy

About a Boy Entstehungsjahr: 2002

2002 Produktionsland: UK, USA, FR, DE

UK, USA, FR, DE Regie: Chris Weitz, Paul Weitz

Chris Weitz, Paul Weitz Genre: Komödie, Drama, Liebesfilm

Komödie, Drama, Liebesfilm Altersfreigabe: ab 6 Jahren (FSK)

ab 6 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 130,5 Millionen USD

130,5 Millionen USD IMDb-Bewertung: 7,1/10 *





„About a Boy oder: Der Tag der toten Ente“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „About a Boy oder: Der Tag der toten Ente“ (2002) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

JustWatch





Cast: Die wichtigsten Schauspieler:innen und ihre Rollen

Hugh Grant als Will Freeman

als Will Freeman Nicholas Hoult als Marcus Brewer

als Marcus Brewer Toni Collette als Fiona Brewer

als Fiona Brewer Rachel Weisz als Rachel

als Rachel Sharon Small als Christine

als Christine Nicholas Hutchison als John

als John Natalia Tena als Ellie

als Ellie Victoria Smurfit als Suzie

als Suzie Augustus Prew als Ali

als Ali Isabel Brook als Angie





Inhaltsangabe von „About a Boy oder: Der Tag der toten Ente“ – worum es in dem Film geht?

Will (Hugh Grant), 36, hat noch keinen Tag in seinem Leben gearbeitet. Der Glückspilz wird auch nie arbeiten müssen. Möglich macht das ein Weihnachtshit, den Wills Vater zwar schon vor Ewigkeiten komponiert hat, der aber immer noch beachtliche Tantiemen auf Wills Konto abwirft. Das ermöglicht dem Enddreißiger ein sorgenfreies und luxuriöses Leben. Wenn es um Frauen geht, lehnt der Tunichtgut aber jede Verantwortung ab: Nur keine Beziehung, lautet sein Motto! Um verzweifelte Single-Mütter ins Bett zu bekommen, gibt er sich sogar als alleinerziehender Vater aus. Tatsächlich hat Will damit Erfolg, als er sich aber in Rachel (Rachel Weisz) verliebt, würde die gern seinen Sohn kennenlernen. Da kommt es doch wie gerufen, dass der 12-jährige Außenseiter Marcus (Nicholas Hoult), der einen neuen Mann für seine selbstmordgefährdete Mutter Fiona (Toni Collette) sucht, in Wills Leben tritt …





Kritik/Meinung zum Film

Basierend auf Nick Hornbys gleichnamigem Bestseller schufen die Regiebrüder Chris Weitz und Paul Weitz („American Pie – Wie ein heißer Apfelkuchen“) eine topbesetzte, lebensnah-sympathische und vor allem sehr kluge Tragikomödie. Im Jahr 2003 war „About a Boy oder: Der Tag der toten Ente“ sogar für einen Oscar in der Kategorie „Bestes adaptiertes Drehbuch“ nominiert, Golden-Globe-Nominierungen gab’s in den zwei Kategorien „Bester Hauptdarsteller – Komödie oder Musical“ für Hugh Grant sowie „Bester Film – Komödie oder Musical“.





„About a Boy oder: Der Tag der toten Ente“ – jetzt für daheim kaufen!

*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!