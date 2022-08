Die wichtigsten Infos zum Film „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ (2019) auf einen Blick: Inhaltsangabe, Verfügbarkeit bei den Streaminganbietern, Altersfreigabe, Genre, IMDb-Bewertung, Kritik, Regisseur:in, Schauspieler:innen, Entstehungsjahr, Produktionsland, Originaltitel, Alternativtitel und Einspielergebnisse. Wir wünschen gute Unterhaltung!

Trailer von „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“

Trailer von „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ (2019) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube





Steckbrief

Originaltitel: Toy Story 4

Toy Story 4 Entstehungsjahr: 2019

2019 Produktionsland: USA

USA Regie: Josh Cooley

Josh Cooley Genre: Animation, Computeranimation

Animation, Computeranimation Altersfreigabe: ab 0 Jahren (FSK)

ab 0 Jahren (FSK) Box Office / Internationales Einspielergebnis an den Kinokassen: 1,073 Milliarden USD

1,073 Milliarden USD IMDb-Bewertung: 7,7/10 *

7,7/10 * Kapitel in der „Toy Story“-Filmreihe: Teil 4 von 5

Teil 4 von 5 Thematische Zugehörigkeit: Pixar





„A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ – wer streamt es?

Hier sehen Sie auf einen Blick, ob es „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ (2019) zurzeit beim Streamingdienst Ihres Vertrauens (u. a. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ u. v. m.) spielt:

Cast: Die wichtigsten Synchronsprecher:innen und ihre Rollen

Stimme im Original: Tom Hanks als Woody / Deutsche Stimme: Michael „Bully“ Herbig

als Woody / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Tim Allen als Buzz Lightyear / Deutsche Stimme: Walter von Hauff

als Buzz Lightyear / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Annie Potts als Porzellinchen / Deutsche Stimme: Alexandra Ludwig

als Porzellinchen / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Tony Hale als Forky / Deutsche Stimme: Marc Oliver Schulze

als Forky / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Madeleine McGraw als Bonnie / Deutsche Stimme: Laura Jenni

als Bonnie / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Joan Cusack als Jessie / Deutsche Stimme: Carin C. Tietze

als Jessie / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Blake Clark als Slinky / Deutsche Stimme: Tobias Lelle

als Slinky / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Don Rickles als Charlie Naseweis / Deutsche Stimme: Gerhard Jilka

als Charlie Naseweis / Deutsche Stimme: Stimme im Original: John Ratzenberger als Specki / Deutsche Stimme: Pierre Peters-Arnolds

als Specki / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Wallace Shawn als Rex / Deutsche Stimme: Rick Kavanian

als Rex / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Estelle Harris als Charlotte Naseweis / Deutsche Stimme: Inge Solbrig-Combrinck

als Charlotte Naseweis / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Jordan Peele als Bunny / Deutsche Stimme: Karim El Kammouchi

als Bunny / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Keegan-Michael Key als Ducky / Deutsche Stimme: Julian Manuel

als Ducky / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Christina Hendricks als Gabby Gabby / Deutsche Stimme: Ulrike Jenni

als Gabby Gabby / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Keanu Reeves als Duke Caboom / Deutsche Stimme: Michi Beck

als Duke Caboom / Deutsche Stimme: Stimme im Original: John Morris als Andy / Deutsche Stimme: Benjamin Krause

als Andy / Deutsche Stimme: Stimme im Original: Laurie Metcalf als Andys Mutter / Deutsche Stimme: Maria Böhme





Inhaltsangabe von „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ – worum es in dem Film geht?

Nach all den Jahren, die Cowboy-Puppe Woody und all die anderen Spielzeugfiguren den kleinen Andy beim Aufwachsen begleiteten, sind vorbei. So manchen Kollegen hat die Spielzeugbande, die lebendig wird, sobald keine Menschen da sind, im Lauf der Zeit verloren. Etwa die naseweise Schäferin Porzellinchen, die eines Tages mit einer Kiste ausgemusterter Sachen weggebracht wurde. Aber Woody und Co haben trotzdem Glück gehabt: Sie wurden von Andy herzlich weitergegeben an die kleine Bonnie, und die liebt und achtet ihr neues, gebrauchtes Spielzeug. Dass Woody im neuen Kinderzimmer etwas kleinere Brötchen backen muss, weil dort eine andere Puppe das Kommando hat, ist ihm egal. Er ist voll und ganz damit beschäftigt, sich zu einem Helikopter-Papa für Bonnie zu entwickeln, die ihren ersten Tag in der Vorschule vor sich hat. Der beginnt auch katastrophal, aber weil der heimlich mitgeschlichene Woody für Bastelzeug sorgt, entsteht aus einem Stück Kinderbesteck, Knetmasse, Pfeifenreiniger und Eisstäbchen ein neues Spielzeug – Forky! Den liebt Bonnie ab sofort heiß und innig, ihr neuer Liebling. Leider hat Forky eine kleine Persönlichkeitsstörung, denn er sieht sich selbst nicht als Spielzeug, sondern als Abfall – und will sich folgerichtig sofort in jeden Mülleimer stürzen, den er sieht. Woody, Space-Ranger-Actionfigur Buzz Lightyear, Cowgirl Jessie und der Rest der bekannten Spielzeugtruppe haben fortan alle Hände voll zu tun, Bonnies unverzichtbaren Liebling unter Kontrolle zu halten. Als Bonnies Familie mit einem Campingbus einen Ausflug macht, müssen natürlich alle Spielzeuge mit. Als dabei in voller Fahrt Forky kurz vor dem Ziel, einem altmodischen Vergnügungspark, aus dem Auto springt, hüpft Woody ohne nachzudenken nach. Natürlich hecken die verbliebenen Spielsachen sofort einen Notfallplan zur Rettung der beiden aus. Woody und Forky wiederum, die es bis in den Vergnügungspark geschafft haben, entdecken im dortigen Altwarenladen Spuren einer alten, aber nicht vergessenen Freundin von Woody. Und sie geraten in den Wirkungskreis der zuckersüßen, aber ziemlich gestörten Fünfzigerjahre-Puppe Gabby Gabby und ihren gruseligen Bauchrednerpuppen. Denn Cowboy Woody hat etwas eingebaut, das sie unbedingt haben möchte …





Kritik/Meinung zum Film

Anno 1995 begann mit „Toy Story“ der Aufstieg von Pixar zur Supermacht im Animationsfach; das hocherfolgreiche Spielzeug-Franchise ist sozusagen die DNA der Kreativschmiede. Mit „Toy Story 2“ (1999) sowie „Toy Story 3“ (2010) galt die Trilogie eigentlich als perfekt abgeschlossen. Bis 2019, also knapp ein Vierteljahrhundert nach dem Erstlingswerk (!), überraschend ein vierter Teil in die Kinos kam – „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“.

Ob es nötig war, den Dreischlag zum Quartett auszuweiten? Sagen wir so, es wäre fatal zu behaupten, man hätte sich Teil 4 sparen können. Die Geschichte ist lückenlos witzig, hat Tempo und geht in eine Tiefe, wie sie Animationsfilme normal nur selten erreichen, und das alles mit einer Mühelosigkeit, dass man nur den Hut ziehen kann. Auch visuell ist „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ famos. Was die Pixar Animation Studios allein aus der Anfangsszene machten, in der die Spielzeughelden ein ferngesteuertes Auto, das ins übergelaufene Straßengrabenwasser fiel, retten müssen, setzt Maßstäbe!

Der Lohn für die Mühe machte sich am Box Office bemerkbar: Weltweit konnte „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ gigantische 1,073 Milliarden USD einspielen – was den vierten „Toy Story“-Film nach „Die Unglaublichen 2“ (Einspiel: 1,243 Milliarden USD) zum zweiterfolgreichsten Pixar-Film aller Zeiten macht!

Auch bei der Oscarverleihung 2020 sollte „A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando“ bedacht werden und gewann den Academy Award als „Bester Animationsfilm“. Darüber hinaus gab es eine Nominierung in der Kategorie „Bester Song“ („I Can't Let You Throw Yourself Away“) für Pixars Haus-und-Hof-Komponisten Randy Newman, der auch bereits für sämtliche „Toy Story“-Vorgängerfilme den Score beisteuerte und damit in der Vergangenheit Oscars gewinnen konnte.

Mit „Onward: Keine halben Sachen“ folgte im Jahr 2020 der 22. Pixar-Film, der vor Beginn der Coronapandemie (COVID-19) noch regulär in den Kinos starten konnte.





*Was ist die IMDb bzw. für was steht die IMDb-Bewertung? Die Internet Movie Database (kurz: IMDb) ist ein international gültiges „Verzeichnis“ von Rezensionen für Filme und Serien. Einsehbar sind diese Bewertungen unter der Webadresse https://www.imdb.com. – Es gilt das Datum der Bewertungen zur Veröffentlichung des Artikels!