Obwohl Will Smith als viel und gern gebuchter Strahlemann gilt, fiel er im Zuge der 94. Oscarverleihung am 27. März 2022 in Ungnade, als er dem Schauspieler und Stand-up-Comedian Chris Rock während der 94. Academy-Award-Show auf offener Bühne ins Gesicht schlug – was während einer Live-Übertragung, vor einem Millionenpublikum, passierte!

Wie genau es dazu kam? Rock machte sich bei der Anmoderation der Kategorie „Beste Dokumentation“ über die Frisur von Will Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith lustig und verglich ihren Kurzhaarschnitt mit dem Kriegsdrama „G.I. Jane“ (1997, mit Demi Moore). Pinkett Smith, die unter der Autoimunkrankheit Alopecia areata (auch bekannt als kreisrunder Haarausfall) leidet, war von diesem „Witz“ sichtlich weniger angetan. Nachdem er im ersten Moment selbst darüber schmunzeln musste, brannten bei Will Smith wenige Sekunden später die Sicherungen durch: er betrat die Bühne und ohrfeigte Chris Rock. Wieder an seinem Tisch Platz genommen, schrie Smith in Richtung Bühne „Nimm den Namen meiner Frau nicht noch einmal in deinen verfickten Mund!“

Weder die anwesenden Gäste noch die Zuseher wussten zu diesem Zeitpunkt, ob es sich um eine einstudierte „Showeinlage“ handelte – dem perplexen Chris Rock nach zu urteilen, war die Ohrfeige aber mehr als echt. „Wow, ich wurde gerade von Will Smith geschlagen“, witzelte der Comedian und fuhr mit seiner Moderation fort. Im Verlauf des Abends sollte Will Smith noch einmal offiziell auf die Bühne gerufen werden, diesmal, weil der den Hauptdarsteller-Oscar für seine Rolle im Film „King Richard“ gewann. Unter Tränen nahm er seine Trophäe entgegen und entschuldigte sich für den Vorfall. Doch er sollte nicht ohne Konsequenzen bleiben.

Wenig später äußerte sich auch die Academy zu dem Zwischenfall und berief sich auf ihren „Code of Conduct“, also ihre Verhaltensregeln, die u. a. besagen, dass jedwede Form von Gewalt, Missbrauch, Belästigung oder Diskriminierung nicht geduldet werden und ein Verfahren eingeleitet wird. Fünf Tage später trat Smith freiwillig aus der Akademie aus, gleichzeitig wurde er von den Veranstaltern für 10 Jahre von den Oscars gesperrt. Viele Nachrichtenportale sprachen von einem „Tiefpunkt der Academy Awards“ und vom „unschönsten Moment“, den es jemals bei den Oscars zu sehen gab! Als weitere Reaktion auf den Ohrfeigen-Eklat bei den Oscars 2022 wurden auch einige aktive Projekte – an denen Will Smith u. a. als Hauptdarsteller beteiligt war (z. B. „Bad Boys 4“ und „Fast and Loose“) – von den jeweiligen Filmstudios und Produktionsfirmen auf die Warteliste verschoben.