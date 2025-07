Benedikt Mitmannsgruber ist Kabarettist und großer Filmfan. Er liebt Horror mit Aussage und asiatisches Kino, aber nicht den Oscar-Abräumer Everything Everywhere All At Once. In Linz sitzt er manchmal allein im Kino, mit seinem Papa hat er fast alle Actionfilme der 80er durchgeschaut. Ein Gespräch im Stadtsaal Wien.