Während viele im Sommer das Weite suchen, bringt WATCHAUT das Weite direkt ins Wohnzimmer. Die Sommeraktion FERNWEH präsentiert im August eine handverlesene Auswahl von 20 österreichischen Filmen, die das Fernweh nicht nur stillen, sondern neu entfachen.

Ob der feinsandige Strand in Griechenland, das glitzernde Küstenpanorama in Vista Mare oder das All-inclusive-Chaos in Poppitz – die Filme erzählen auf unterschiedlichste Weise vom Reisen, vom Unterwegssein und vom Suchen nach dem großen oder kleinen Glück. In Austria 2 Australia wird ein Roadtrip zur Reise zu sich selbst, Paradies Liebe bringt Urlaubsflirt und Realität in Einklang, während Safari einen ungeschönten Blick auf den Tourismus wirft.

Dabei geht es nicht nur um klassische Urlaubsidylle: Filme wie What Happiness Is, Epicentro oder Stories From The Sea werfen poetische, kritische und tiefgründige Blicke auf das globale Reisen und die Menschen, denen wir dabei begegnen.

Jetzt streamen auf WATCHAUT