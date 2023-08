Die 10 besten Filme und Serien von Sam Rockwell im Ranking

Sam Rockwell wurde am 5. November 1968 in Daly City, Kalifornien, geboren. Da die Eltern beide Schauspieler waren, durfte Sam schon mit 10 Jahren zusammen mit seiner Mutter auf der Bühne stehen. Die Berufswahl hat er quasi mit der Muttermilch aufgesaugt.

Über kleinere Nebenrollen am Theater und in zahlreichen Fernsehserien hielt er sich anfangs über Wasser, bis er 1996 im Film „Box of Moonlight“ neben John Turturro aufhorchen ließ.

Danach hob die Karriere ab, langsam, aber stetig, mit Werken wie „Moon“ (2009) und „Geständnisse – Confessions of a Dangerous Mind“ (2002), bis hin zu seinem grandiosen Spiel in „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ (2017), das ihm neben dem Oscar in der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ u. a. auch noch einen Golden Globe Award, einen Critics Choice Award, einen BAFTA-Award sowie einen Screen Actors Guid Award einbrachte.

Ein Jahr darauf, legte er mit „Vice – Der zweite Mann“ (2018) nach und wurde bei den Academy Awards wieder für einen Oscar in der Kategorie „Bester Nebendarsteller“ nominiert.