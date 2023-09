Die 10 besten Filme und Serien von Nicole Kidman im Ranking

Nicole Kidman wurde am 20. Juni 1967 in Honolulu/Hawaii geboren. Im Alter von drei Jahren übersiedelte sie mit Ihren Eltern – Antony und Janelle Kidman – zurück in deren Ursprungsland Australien. Mit 16 Jahren trat sie in ihrer Heimat in dem Film „Bush Christmas – 40 Grad im Schatten“ (1983) erstmals auf der großen Leinwand in Erscheinung.

Mit der Hilfe eines amerikanischen Agenten gelang ihr das US-Debüt mit dem Thriller „Todesstille“ (1989) an der Seite von Sam Neill und Billy Zane. Bei Kidmans nächsten Film „Tage des Donners“ (1990) lernte sie Schauspieler Tom Cruise kennen, den sie bald darauf heiratete. Gemeinsam standen die beiden auch für das Erotikdrama „Eyes Wide Shut“ (1999) vor der Kamera von Stanley Kubrick – das letzte vollendete Werk des Kultregisseurs. Kidman und Cruise adoptierten zwei Kinder, die Ehe wurde 2001 geschieden.

Nicole Kidman konnte lange nicht aus dem Schatten ihres erfolgreichen Ex-Ehemanns Tom Cruise treten, aber sie ließ immer wieder durch beachtliche Leistungen aufhorchen und das gipfelte schließlich in ihrer Oscar-Performance in „The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (2002).

Ihre Schauspielkollegin Meryl Streep (mit der sie bei der Serie „Big Little Lies“ und dem Oscar-Hit „The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ zusammen arbeitete) bezeichnet Nicole Kidman als eine der besten Schauspielerinnen ihrer Generation – neben ihrem Oscar stellen dies u. a. vier Golden Globes, ein Silberner Bär, ein Emmy und zig weitere Nominierungen unter Beweis.

Seit 2006 ist sie mit Country-Star Keith Urban verheiratet, die beiden haben zwei Töchter.