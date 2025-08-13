Veröffentl. am / Aktualisiert am
Martina Parker und ihr persönliches Shining-Hotel
Martin Parker ist Bestseller-Autorin (Gartenkrimis und Miss Brooks) und leidenschaftliche Filmschauerin. Sie liebt britischen Humor, mochte als Teenager Ethan Hawke und wurde traumatisiert von Bambi und Shining. Ein Gespräch über Filme, Serien, Interviews und viel Alkohol beim David-Bowie-Konzert.
Lesezeit
0 min
E-Mail für dich!
Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.