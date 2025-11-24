Veröffentl. am / Aktualisiert am
KRIMINELL GUAD – Österreichs Krimi Highlights – mit ServusTV I Originalen
Im Dezember sorgt ServusTV On für festliche Spannung: eine ganze Kollektion fesselnder Krimis – von zeitlosen Klassikern bis hin zu brandneuen, überraschenden Geschichten. Mit dabei sind zahlreiche ServusTV-Originale und beliebte heimische Schauspielgrößen wie Maria Köstlinger, Juergen Maurer und Fritz Karl, die auch zur stillsten Zeit des Jahres für Nervenkitzel sorgen.
Ob eingekuschelt vor dem Fernseher oder unterwegs im Stream: ServusTV On bringt kriminell guade Schauplätze, kriminell guade Schauspielgrößen und kriminell guade Geschichten direkt zu dir.
Jede Ausstrahlung steht für höchste Qualität und garantiert einen Filmabend, den du so schnell garantiert nicht vergessen wirst. Stelle dir das Popcorn bereit und leite mit deinen Liebsten die festliche ServusTV-Krimi-Saison ein.
ServusTV Original: Lasser ermittelt
Giovanni "Joe" Lasser (Juergen Maurer) ist ein echtes Original. Jemand, der gerne aneckt und seinem Instinkt folgt. Das macht ihm zwar nicht immer nur Freunde in der Chefetage, die Aufklärungsrate des Kripo-Ermittlers sucht aber seinesgleichen. Er hasst Ungerechtigkeiten, weshalb er bei seinem letzten Einsatz den Bogen ein klein wenig überspannt hat und suspendiert wurde.
Doch anstatt gemeinsam mit seinem Hund Pancetta auf der faulen Haut zu liegen, erreicht ihn ein unerwarteter Hilferuf: Der neue Freund seiner Noch-Ehefrau Victoria (Maria Köstlinger), aussichtsreiche Kandidatin für das Bürgermeister-Amt einer Gemeinde im Weinviertel und mitten im Wahlkampf, wurde entführt. Und obwohl Lasser den Typ nicht leiden kann, stürzt er sich Hals über Kopf mit seinem unverwechselbaren Italo-Charme in den Fall.
ServusTV Original: Der sechste Altaussee Krimi „Letzter Stollen“
Aufruhr im Ausseer Land: Ausgerechnet an Friedrich Kahlß` Feier zum wohlverdienten Ruhestand kommt ein Tourist nicht von der Führung aus dem Schaubergwerk Salzwelten zurück. Wo steckt er? Hat er sich im Stollen-Labyrinth verirrt, oder hat ihn jemand beiseitegeschafft? Hat das Verschwinden gar etwas mit den sagenumwobenen Kunstschätzen im Bergwerk zu tun? Statt zu feiern, muss Gasperlmaier (Johannes Zeiler) ermitteln – dabei wird ihm unter der Erde ganz flau im Magen. Dass der Vermisste bald darauf tot aufgefunden wird, macht es nicht besser. Was zunächst so ausschaut, als wäre es schnell zu klären, entpuppt sich als komplizierter Fall für den Inspektor. Und dann treten auch noch Verschwörungstheoretiker auf den Plan…
In die Rolle des sympathisch-schrulligen Dorfpolizisten Franz Gasperlmaier schlüpft für diesen Fall erstmals Johannes Zeiler. An seiner Seite als Kommissarin Dr. Beate Braun ermittelt Martina Gedeck. Weiters dabei sind u.a. Nicole Beutler, Gerhard Ernst und Aglaia Szyszkowitz.
ServusTV Original: Meiberger – Tod am See
Ein stiller See, ein Boot im Morgengrauen – und ein schockierendes Verbrechen, das Rätsel aufgibt: Am Wolfgangsee wird die Leiche eines 19-jährigen Mannes entdeckt, die kopfüber an einen Segelmast gekreuzigt wurde. Es handelt sich um den Sohn des einflussreichen Landtagsabgeordneten Peter Aidbichler (Gregor Bloéb). Als Freund der Familie soll Kriminalpsychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl) die polizeilichen Ermittlungen unterstützen.
Gemeinsam mit Kripo-Ermittlerin Anna Grünwald (Lisa Schützenberger) begibt er sich auf Spurensuche. Das Opfer studierte Medizin, hat ein Studienkollege den Mann auf dem Gewissen? Auch ein Universitätsprofessor (Peter Lohmeyer) mit einem Faible für sakrale Kunst gerät ins Visier der Polizei. Als ein weiteres Opfer in ähnlich ritueller Inszenierung entdeckt wird, festigt sich der Verdacht, dass es sich um die Spuren eines Serienmörders handelt. Meiberger beginnt, die Zeichen zu deuten – und taucht tief in einen Fall voll rätselhafter Symbolik ein, der zu einer fast vergessenen Schuld führt.
ServusTV Original: Meiberger – Marionettenmörder
Ein Mann wird entführt. Spurlos. Keine Zeugen. Die Polizei steht mit dem Rücken zur Wand. Innerhalb von drei Tagen sind bereits zwei Männer verschwunden, beides Psychologen. Die Angehörigen erhielten nach der Tat jeweils eine Marionette, die dem Opfer detailgetreu nachempfunden ist. Kriminalpsychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl) wird auf den Fall angesetzt und soll Kripo-Ermittlerin Anna Grünwald (Lisa Schützenberger) und Revierinspektor Ganslinger (Franz Josef Danner) bei der Suche nach den Vermissten unterstützen. Kaum erfährt Meiberger erste Details, verschwinden zwei weitere Personen. Mehrere Hinweise führen die Polizei zu einem pensionierten Marionettenbauer. Doch Meiberger zweifelt an der Schuld des Mannes und ahnt nicht, wie gefährlich nahe ihm der Täter noch kommen wird.
Dahlmanns letzte Bescherung
Alle Jahre wieder versammelt Unternehmer Alfons Dahlmann (Thomas Thieme) seine Familie über die Weihnachtsfeiertage in seinem abgelegenen Jagdschloss in den österreichischen Bergen. Zur Überraschung aller steht neben seinen drei erwachsenen Kindern Leander (Heino Ferch), Therese (Anja Kling) und Jochen (Jürgen Vogel) samt Anhang auch Alfons’ ärgster Konkurrent, Leonard Windemeyer (Christopher Schärf), auf der Gästeliste. Alfons verkündet den Anwesenden, dass er sich zum Jahresende aus der Firma zurückziehen wird und am nächsten Tag seine Nachfolge bekannt geben möchte.
Doch dazu kommt es nicht mehr – am nächsten Morgen wird Alfons tot in seinem verwüsteten Arbeitszimmer gefunden, er wurde vermutlich erstochen. Die Familie steht unter Schock. War es ein Einbrecher? Oder ist der Mörder unter den Anwesenden? Die junge Streifenpolizistin Greta übernimmt mit ihrem Kollegen Oliver die Ermittlungen und versucht, die vergangene Nacht zu rekonstruieren. Während ein Schneesturm die Villa von der Außenwelt abgeschnitten hat und die Familie sich gegenseitig zerfleischt, ist eines schnell klar – niemand kann mehr sicher sein, was in dieser Nacht wirklich geschah.
