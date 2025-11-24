KRIMINELL GUAD – Österreichs Krimi Highlights – mit ServusTV I Originalen

Alle Jahre wieder versammelt Unternehmer Alfons Dahlmann (Thomas Thieme) seine Familie über die Weihnachtsfeiertage in seinem abgelegenen Jagdschloss in den österreichischen Bergen. Zur Überraschung aller steht neben seinen drei erwachsenen Kindern Leander (Heino Ferch), Therese (Anja Kling) und Jochen (Jürgen Vogel) samt Anhang auch Alfons’ ärgster Konkurrent, Leonard Windemeyer (Christopher Schärf), auf der Gästeliste. Alfons verkündet den Anwesenden, dass er sich zum Jahresende aus der Firma zurückziehen wird und am nächsten Tag seine Nachfolge bekannt geben möchte.

Doch dazu kommt es nicht mehr – am nächsten Morgen wird Alfons tot in seinem verwüsteten Arbeitszimmer gefunden, er wurde vermutlich erstochen. Die Familie steht unter Schock. War es ein Einbrecher? Oder ist der Mörder unter den Anwesenden? Die junge Streifenpolizistin Greta übernimmt mit ihrem Kollegen Oliver die Ermittlungen und versucht, die vergangene Nacht zu rekonstruieren. Während ein Schneesturm die Villa von der Außenwelt abgeschnitten hat und die Familie sich gegenseitig zerfleischt, ist eines schnell klar – niemand kann mehr sicher sein, was in dieser Nacht wirklich geschah.

