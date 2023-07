Die 10 besten Filme von Julianne Moore im Ranking

Julianne Moore kam am 3. Dezember 1960 auf der Militärbasis Fort Bragg/North Carolina zur Welt. Ihr Vater war Hubschrauber-Pilot, ihre Mutter Sozialarbeiterin. Da der Vater es beruflich bis zum Oberst und Richter in der US-Army brachte, war er an 23 Standorten in den USA und im Ausland eingesetzt und die Familie musste deshalb oft umziehen.

Julianne war an neun verschiedenen Schulen, lebte in den 70er-Jahren in Frankfurt am Main (Deutschland), und machte dort auch 1979 ihren Abschluss an der American High School.

Nach dem Studium an der Boston University spielte sie in Off-Broadway-Stücken, kellnerte nebenbei und erhielt schließlich eine Rolle in der Seifenoper „Jung und Leidenschaftlich – Wie das Leben so spielt“ (1956–2010) – für die sie sogar mit einem Emmy Award ausgezeichnet wurde.

Die Filmkarriere von Julianne Moore begann mit einer kleinen Rolle in Robert Altmans Dramödie „Short Cuts“ (1993), darauf folgten Auftritte in u. a. „Nine Months“ (1995; mit Hugh Grant), „Boogie Nights“ (1997), „Vergessene Welt: Jurassic Park“ (1997) und „The Big Lebowski“ (1998) …

Im Jahr 2000 wurde sie für das Drama „Das Ende einer Affäre“ (1999) für einen Oscar in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ nominiert. 2003 erhielt sie für Todd Haynes Drama „Dem Himmel so fern“ (2002) und das Stephen-Daldry-Drama „The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ (2002) im selben Jahr sogar zwei Oscarnominierungen – leider ging sie wieder einmal leer aus.

Geklappt hat es für Julianne Moore mit dem Academy Award schließlich im Jahr 2015, als sie für die Serie „Still Alice“ mit einem Oscar in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ geehrt wurde.