Nach ihrer Liebesreise nach Gambia bei „Amore unter Palmen“ zieht es Manuela nun in ganz andere Gefilde: Statt afrikanischer Sonne genießt sie künftig Kärntner Bergluft. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Bruder Christian, bekannt aus „Mei potschertes Lebn“. Der kennt seine Schwester gut: „Manuela hat manchmal eine kurze Zündschnur – dann wird’s turbulent!“

Bei den Spielen setzt Manuela auf Christians sportlichen Ehrgeiz, während sie selbst lieber die Denkaufgaben übernimmt. Für Christian steht fest: „Das wird das Abenteuer meines Lebens – ich freu mich riesig darauf!“ Auch Manuela kann es kaum erwarten, die frische Bergluft zu genießen – nur die anderen Teilnehmer:innen machen ihr ein wenig Sorgen …