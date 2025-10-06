Veröffentl. am / Aktualisiert am
Teilnehmer - Forsthaus Rampensau 2025
In der vierten Runde von Forsthaus Rampensau kämpfen ab 16. Oktober wieder 11 Paare um den Titel „Rampensau 2025“. Wir stellen euch die Teilnehmer der heurigen Staffel vor.
Otto Konrad & Bianca Holzmann
Kult-Tormann Otto Konrad und Schlagersängerin Bianca Holzmann ziehen als erstes Promi-Team ins „Forsthaus Rampensau“! Otto, einst Nationaltorhüter und heute Entertainer, liebt jede Herausforderung – ob im Tor, auf der Bühne oder im Rampenlicht.
Bianca, erfolgreiche Pop-Schlager-Sängerin und begeisterte Reality-TV-Fanin, freut sich riesig über die Einladung. Die beiden kennen sich seit einem Talentwettbewerb in der Steiermark und verbindet eine langjährige Freundschaft. Mit Humor, Herz und Teamgeist sind sie bereit, das Forsthaus mit Starpower zu erobern.
Manuela und Christian
Nach ihrer Liebesreise nach Gambia bei „Amore unter Palmen“ zieht es Manuela nun in ganz andere Gefilde: Statt afrikanischer Sonne genießt sie künftig Kärntner Bergluft. Unterstützt wird sie dabei von ihrem Bruder Christian, bekannt aus „Mei potschertes Lebn“. Der kennt seine Schwester gut: „Manuela hat manchmal eine kurze Zündschnur – dann wird’s turbulent!“
Bei den Spielen setzt Manuela auf Christians sportlichen Ehrgeiz, während sie selbst lieber die Denkaufgaben übernimmt. Für Christian steht fest: „Das wird das Abenteuer meines Lebens – ich freu mich riesig darauf!“ Auch Manuela kann es kaum erwarten, die frische Bergluft zu genießen – nur die anderen Teilnehmer:innen machen ihr ein wenig Sorgen …
Patrick und Danny
Patrick, der charmante Spaßvogel aus „Tinderreisen“, sorgt mit seinem Schmäh regelmäßig für Lacher. Jetzt zieht er mit seinem Kumpel und TV-Neuling Danny ins „Forsthaus Rampensau“ ein – und gemeinsam wollen sie nicht nur die Kärntner Alm, sondern auch die Damenwelt aufmischen.
Patrick hat nur Angst vor leeren Gläsern, Danny vor Veganern – beste Voraussetzungen also für Chaos und Unterhaltung. Allgemeinwissen? Wird improvisiert. Sportlichkeit? Da wird reingehackelt. Und was erhoffen sie sich von den Mitstreiter:innen? Am besten „fesche Mädels“.
Ihr Rampensau-Level? Definitiv hoch.
Hanna und Zoe
Hanna Niedrist – besser bekannt als „Austrias Ginger“ – zieht gemeinsam mit ihrer Freundin Zoe Müllner ins „Forsthaus Rampensau 2025“. Die beiden Influencerinnen haben ein klares Ziel: Sie wollen mit jeder Menge Girlpower das Haus aufmischen.
Zoe, ehemalige „Miss Earth Austria“, nimmt das Abenteuer genauso ernst wie ihre Partnerin. Im Interview verraten die beiden, dass sie als erstes reines Frauenteam den Sieg holen wollen. Ob auf Social Media oder im Reality-TV – Hanna und Zoe sind ein eingeschworenes Duo, das bereit ist, sich jeder Herausforderung zu stellen.
Ferry und Marvin
Ferry und Marvin bringen als Rap-Duo frischen Wind ins „Forsthaus Rampensau“! Mit lockerer Art, musikalischem Background und echter Freundschaft wollen sie nicht nur Spaß haben, sondern auch den Titel „Rampensau 2025“ holen. Ob bei der Party oder im Reality-Alltag – die beiden setzen auf gute Stimmung, smarte Sprüche und faire Konkurrenz. Ihr Motto: „Turn up, chillen, gewinnen!“
Raffaela und Tobias
Die bekannte „militante Veganerin“ Raffaela zieht gemeinsam mit ihrem Freund Tobias ins Forsthaus – und das sorgt schon im Vorfeld für Gesprächsstoff. Auf Social Media polarisiert Raffaela regelmäßig mit klaren Botschaften und kompromisslosen Ansichten. Den Kampfgeist, den es für den Sieg bei „Forsthaus Rampensau 2025“ braucht, bringt sie also mit. Tobias steht ihr tatkräftig zur Seite – bleibt nur die Frage: Wie gut kommt ihr Weg bei den anderen an?
Carmen Kreuzer & Herbert Wallner
Kunst trifft auf Kärntner Alm: Die ehemalige Muse von Karl Lagerfeld, Carmen Kreuzer, wagt sich mit Künstlerfreund Herbert Wallner, dem Rekordhalter des längsten Gemäldes der Welt, ins Abenteuer. Die beiden verbindet eine langjährige Freundschaft – und jede Menge Humor. Mit einer Prise Wurschtigkeit, Kreativität und einer guten Portion Verrücktheit stellen sie sich der Herausforderung „Forsthaus Rampensau 2025“ und kämpfen mit Stil und Charme um den Titel.
Yessica & Linda
Bekannt aus „Tinderreisen“, bringen Yessica und Linda ordentlich Pfeffer ins „Forsthaus Rampensau“! Die eine liebt Dialekt und hasst Bärte, die andere steht auf Bierbauch und Ehrlichkeit – zusammen sind sie ein explosives Duo. Ihr Ziel: flirten, Spaß haben und natürlich den Titel holen.
Yessica tritt selbstbewusst auf: „Wenn mir einer blöd kommt, werd ich von Yessica zu Stressica!“ Mit Charme, Style und Drama-Garantie sind die beiden bereit, das Forsthaus gehörig aufzumischen.
Sabrina Wlk & Daniel
Reality-Star Sabrina Wlk und ihr Ex Daniel, bekannt aus „Match in Paradise“, wagen das Unmögliche: Als Ex-Paar ziehen sie als Team ins „Forsthaus Rampensau“! Die Liebe ist Geschichte, der Ehrgeiz aber ungebrochen. Sabrina bringt Köpfchen, Daniel Muskelkraft – und jede Menge Flirtlaune.
Während Sabrina klarstellt: „Mein Herz gewinnt er nicht mehr!“, hofft Daniel auf neue Bekanntschaften. Drama, Spaß und Wettkampfgeist sind bei Team „Ex & Action“ also garantiert. Ob sie zusammen punkten oder sich gegenseitig in die Quere kommen?
Lukas & Sandra
Der Zillertaler Viehbauer Lukas, bekannt aus „Bauer sucht Frau“, sorgte bereits für Schlagzeilen: Blitz-Verlobung, Trennung, neue Verlobung mit Sandra – und ein spektakuläres Live-Aus wegen Untreue. Nach einer Pause wagen die beiden nun das Comeback – als Bodybuilding-Paar im „Forsthaus Rampensau“.
Selbstbewusst und temperamentvoll treten sie als echtes Power-Duo an. Lukas sieht sich als geborene Rampensau, Sandra als Oberförsterin. Leidenschaftlich, explosiv – und mit der möglichen Begegnung mit Ex-Verlobter Vanessa steht Zündstoff bereits in Aussicht.
E-Mail für dich!
Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.