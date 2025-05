Wann kann man den Songcontest im Fernsehen sehen? Wer vertritt Österreich beim ESC 2025? Unser TV-Fahrplan zeigt, was der ORF zum Eurovision Song Contest 2025 live im TV überträgt.

PLUS: Kostenloser Wertungsbogen für die beiden Semifinale am 13. und 15. Mai sowie für das Finale am 17. Mai zum Downloaden und Ausdrucken – für persönliche Notizen und Benotungen der Lieder und Sänger:innen.