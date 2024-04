Der Eurovision Song Contest (kurz „ESC“) wird seit dem Jahr 1956 jährlich von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) veranstaltet und bietet als renommierter Musikwettbewerb Komponist:innen, Textdichter:innen und Songwriter:innen eine breite öffentliche Bühne.

Mit über 180 Millionen Zuseher:innen pro Jahr ist der ESC nicht nur der älteste, sondern auch der größte im Fernsehen ausgestrahlte internationale Musikwettbewerb. Die Idee stammt übrigens vom ehemaligen EBU-Direktor Marcel Bezençon, der sich wiederum vom Sanremo-Festival, dem ältesten Popmusikwettbewerb Europas, inspirieren ließ.

Im Lauf seiner langjährigen Geschichte machte auch der Songcontest alle Höhen und Tiefen mit und musste sich nicht nur gesellschaftlichen sondern auch politischen Gegebenheiten anpassen. So z. B. wurde Russland für den ESC 2022 wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine (Ukraine-Krieg) vom Bewerb ausgeschlossen. Gesprächsstoff gibt es also immer wieder.

Seit 2002 steht der ESC jährlich unter einem wechselnden Motto. Im Jahr 2024 lautet es aber wie schon im Vorjahr „United By Music“, zu Deutsch „Vereint durch Musik“. Davor hießen die Songcontest-Slogans etwa „Open Up“ („Öffne dich“), „Dare to Dream!“ („Trau dich zu träumen!“) und „All Aboard“ („Alle an Bord!“).

In seiner Geschichte zählte der ESC bislang 51 Teilnehmerländer – von denen manche heute gar nicht mehr existieren oder schlichtweg keine Interpret:innen mehr hinschicken, teils aus Protest gegen die Regularien der Veranstalter, teils aus Desinteresse oder wegen anderer Probleme. Nicht zu unterschätzen sind immerhin die finanziellen Mittel die nötig sind, um beim Songcontest teilzunehmen (und ggf. sogar zu gewinnen, was in Folge die Austragung im Folgejahr bedeutet).

Zu den Ländern, die sich vom ESC zurückgezogen haben bzw. denen eine Teilnahme (vorläufig) nicht mehr ermöglicht wird, gehören Andorra, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Marokko, das Fürstentum Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, Rumänien, Russland, die Slowakei, die Türkei sowie Ungarn.