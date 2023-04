Die Top-10 Serien und Filme mit Bill Nighy

Bill Nighy wurde am 12. Dezember 1949 in Caterham, Großbritannien geboren. Zur Schauspielerei gelangte er auf dem klassischen Weg einer Ausbildung an der „Guilford School of Dance and Drama“. Im Anschluss war er bei verschiedenen Theatern in England angestellt wo er zu einem der renommiertesten Bühnendarsteller des Landes avancierte. Zum Film kam er 1980– im Weihnachts-Evergreen „Der kleine Lord“ spielte er eine Minirolle als Beamter. In den darauffolgenden Jahren war Nighy in diversen kleinen Film- und Kinoproduktionen zu sehen. Erst um die Jahrtausendwende war dem schlaksigen Charakterkopf ein internationaler Kino-Durchbruch vergönnt. Nach all den kleinen Film-Engagements wirkt sein gewaltiger Erfolg mit „Tatsächlich... Liebe“ fast wie ein Durchbruch über Nacht – und das hochverdient. Nach ein paar gelungenen Ausflügen ins Fantasy-Horror-Genre (Underworld, Shaun of the Dead, Per Anhalter durch die Galaxis) blieb er dem seriösen Kino treu und glänzte in Literaturverfilmungen genauso wie in Krimis, Thriller und Dramen. Dem Blockbuster-Kino ist er als Davy Jones in Fluch der Karibik gefolgt, und auch als Hepheastus in Zorn der Titanen darf man den Mann aus Caterham bewundern.