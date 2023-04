Die 10 besten Filme von Alan Rickman

Im Zeichen der Jungfrau

Als in der Neujahrsnacht ein erneuter Mord geschieht und diese Frau eine Freundin der Tochter Bernadette des charismatischen Bürgermeisters von New York, Eamon Flynn ist, wird die Sache mehr als unangenehm für den Polizeipräsidenten Frank Starkey. Auf Druck des Bürgermeisters bleibt ihm nur ein Ausweg. Widerwillig bittet er seinen Bruder Nick um Hilfe, einen Ex-Polizisten, der wegen unorthodoxer Ermittlungsmethoden vom Dienst suspendiert wurde und nun als Ex-Profiler-„Hippie“-Star-Feuerwehrmann arbeitet und Kinder aus brennenden Gebäuden rettet. Die Politiker holen ihn medienwirksam zurück in den aktiven Dienst und schieben ihn dem mürrischen Capt. Vincent Alcoa unter, der ihn noch von früher kennt. Er richtet sich ein Büro seiner Wahl her, hat einen Assistenten („Ed“) dabei und fordert ungewöhnliches Material an. Bernadette und Nick verlieben sich, Alcoa versteckt sich.