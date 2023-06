Bürgerlicher Name: Walter Bruce Willis

Geburtstag: 19. März 1955 in Idar-Oberstein, Rheinland-Pfalz (Deutschland)

Sternzeichen: Fische

Nationalität: USA

Eltern – Mutter von Bruce Willis: Marlene Willis (Deutsche)

Eltern – Vater von Bruce Willis: David Willis (Amerikaner)

Verwandtschaftsverhältnisse – Ehen, Kinder, Scheidungen von Bruce Willis: Bruce Willis war von 1987 bis 2000 mit Schauspielerin Demi Moore verheiratet, sie lernten sich bei der Premiere von Willis’ Film „Die Nacht hat viele Augen“ (1987) kennen – aus der Ehe gingen drei Töchterhervor (Rumer Willis, Scout LaRue Willis und Tallulah Belle Willis). Nach der Scheidung von Demi Moore war Bruce Willis von 2003 bis 2004 mit Schauspielerin und Ex-Model Brooke Burns(„Baywatch“) verlobt. Seit 21. März 2009 ist Bruce Willis mit dem Fotomodell Emma Hemingverheiratet – aus der Ehe gingen bislang zwei Töchter hervor. Fun Fact: Bruce Willis ist mit Wilfried Gliem (vom deutschen Schlager-Duo „Wildecker Herzbuben“) verwandt! Gliem ist Willis’ angeheirateter Großcousin – dessen Schwiegermutter die Cousine von Bruce Willis’ Mutter Marlene.

Awards, Auszeichnungen & Preise von Bruce Willis (Auswahl): u. a. Golden Globe 1987 (Bester Serien-Hauptdarsteller – Komödie oder Musical für „Das Model und der Schnüffler“), Emmy 1987 (Bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie für „Das Model und der Schnüffler“), Emmy 2000 (Bester Gastdarsteller in einer Comedyserie für „Friends“), People’s Choice Award 1986(Beliebtester männlicher Darsteller in einem neuen TV-Programm für „Das Model und der Schnüffler“), People’s Choice Award 2000 (Beliebtester Filmstar in einem Drama für „Sixth Sense“)

Weitere Berufswege von Bruce Willis: Neben der Schauspielerei war Bruce Willis auch als Blues-Sänger aktiv – er veröffentlichte u. a. die beiden Alben „The Return of Bruno“ (1987, mit Platin ausgezeichnet) und „If It Don’t Kill You, It Just Makes You Stronger“ (1989). Darüber hinaus ist Bruce Willis Mitbegründer der Restaurantkette „Planet Hollywood“.