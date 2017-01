Gewinnspiel: Falco lebt – und DU kannst ihn treffen!

Dass Wien gar nicht so tot ist, wie diese Jacke uns vermitteln will, beweist die von Red Bull inszenierte Eventreihe ‚Junge Roemer‘

Am 19. Februar 2017 hätte Falco seinen 60. Geburtstag gefeiert - Grund genug für Red Bull, dem charismatischen österreichischen Künstler eine Eventreihe zu widmen. Vom 23. bis zum 29. Jänner wird sieben Tage lang sein Schaffen beleuchtet, neu belebt und auf der großen Bühne gefeiert. TV-MEDIA schickt insgesamt acht Leser zu einem ganz besonderen Screening einer Falco-Dokumentation und auf eine anschließende Party.

Unter dem Titel ‚Junge Roemer‘ lässt Red Bull vom 26. bis 29. Jänner die österreichische Musiklegende Falco hochleben. Nationale wie Internationale Stars dürfen Hand an die Original-Tonspuren seiner ersten drei Alben legen, und die Platten neu interpretieren, covern und remixen. Außerdem tragen die Schauspieler Mavie Hörbiger und Philipp Hauß Falcos extravagante Texte in einer Lesung im Wiener Ballhaus vor, und Falco-Wegbegleiter Rudi Dolezal zeigt seine Doku ‚Helden von Heute‘ im Metro Kino.

Techno-Legende Carl Craig kommt für Falco nach Wien!

Die Highlights der jeweiligen Abende bilden anschließende Clubbings im Wiener Kult-Club U4 (26. Jänner), in der Fledermaus und der Grellen Forelle (27. Jänner), dem Casino Baumgarten und dem Fluc_Wanne (28. Jänner), sowie im WUK (29. Jänner). Hochrangige Musiker, DJs und Künstlerkollektive heizen dem Publikum an diesen Abenden ein – sogar die Detroit Techno-Legende Carl Craig wagt sich für Falco nach Wien. Weitere Acts: Modeselektor, Minisex, Eberhard Forcher, Matias Aguayo, Just Blaze, Plastician und Yung Hurn. Nähere Infos zur Eventreihe sind unter redbull.com/rbma einzusehen.

Die ‚Junge Roemer‘-Eventreihe im Überblick © Red Bull

