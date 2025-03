Test Übergabe

Dass John Wick (Keanu Reeves) noch immer am Leben ist, schmeckt der Hohen Kammer gar nicht. Nun soll sich der skrupellose Marquis de Gramont (Bill Skarsgård) um den abgetauchten Profikiller kümmern. Der bestraft zuerst aber Winston (Ian McShane), den Manager des New Yorker Continentals, dafür, dass er John nicht umgebracht hat: Das Hotel wird zerstört, Winston seines Amtes enthoben. Seine Schergen – unter der Führung des wuchtigen Chidi (Marko Zaror) – schickt der Marquis nach Japan, wo der Manager des Osaka Continentals (Hiroyuki Sanada) seinem alten Freund John Wick Zuflucht gewährt hat. Auch auf der Jagd nach John sind der blinde Assassine Caine (Donnie Yen), den der Marquis erpresst, sowie ein Kopfgeldjäger ohne Namen (Shamier Anderson) in Begleitung seines Hundes (bei John Wick Pflicht!).

Nach einem absoluten Massaker in Japan kann John fliehen. Doch der Marquis und seine Horden an Killern gönnen ihm kaum eine Verschnaufpause. In New York bekommt John vom rachsüchtigen Winston Unterstützung – und einen Plan: Er muss den Marquis zu einem Duell auf Leben und Tod fordern. Nur so kann John der Hohen Kammer entkommen. Doch damit die Forderung Gültigkeit hat, braucht John die Zustimmung eines großen Verbrechersyndikats. Er macht sich auf den Weg nach Berlin, um das Syndikat aufzusuchen, das ihn aufgezogen hat und verstoßen musste …