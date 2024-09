Sporthilfe-Gala 2024 - Wahl zum Aufsteiger des Jahres

Die Niederösterreicherin feierte im heurigen Jahr mit dem EM-Titel ihren bislang größten Erfolg. Darüber hinaus verbesserte Hudson den österreichischen Rekord auf 66,06 Meter, was Rang vier in der Welt-Jahresbestenliste bedeutet. Zum bereits zweiten Mal in Folge qualifizierte sich die 28-Jährige für das Diamond-League-Finale - am Ende durfte sie sich über Rang vier freuen, aufs Podium fehlten nur 10 Zentimeter.