WILLKOMMEN IN MARWEN (Österreich-Start am 10. Jänner 2019) ist die tief berührende und inspirierende Geschichte vom Triumph der Fantasie über ein niederschmetterndes Schicksal.

Oscar®-Preisträger Robert Zemeckis (Forrest Gump, Flight, Cast Away - Verschollen) erzählt die wahre Geschichte des ehemaligen Marine-Soldaten Mark Hogancamp, der eines Nachts von fünf Hooligans fast zu Tode geprügelt wird.

Trailer: Willkommen in Marwen

Wie durch ein Wunder überlebt Mark, aber als physisch und psychisch gebrochener Mann ohne Erinnerung und unfähig seinen früheren Beruf als Künstler auszuüben. Doch dann beginnt er, sich die Miniaturwelt von Marwen zu erschaffen, ein kleines belgisches Städtchen zur Zeit des 2.Weltkrieges, das er mit Puppenversionen der Menschen aus seinem Umfeld bevölkert. Hier wird er von einer Riege starker Frauen verteidigt, hier kann auch er wieder Held sein.

Willkommen in Marwen © Video: NBC Universal

Hintergrund: Die wundersame Selbstheilung des Mark Hogancamp

Die wundersame Selbstheilung des Mark Hogancamp faszinierte bereits in der vielfach preisgekrönten Dokumentation Marwencol von Jeff Malmberg, der jetzt auch als ausführender Produzent bei der Spielfilmadaption dieser berührenden Geschichte fungiert. Und wer wäre besser geeignet, diese Geschichte zu Spielfilmleben zu erwecken, als Robert Zemeckis? Schon in Filmen wie Falsches Spiel mit Roger Rabbit, der Zurück in die Zukunft-Trilogie, Forrest Gump und Cast Away - Verschollen hat er mit unbändiger Experimentierfreude und Fantasie immer wieder aufs Neue die Grenzen der Wirklichkeit verschwimmen lassen.

Das Drehbuch schrieb er zusammen mit Caroline Thompson (Edward mit den Scherenhänden, Der geheime Garten, Corspe Bride).

Die Hauptrolle hat Steve Carell (Jungfrau (40), männlich, sucht…, The Big Short, Foxcatcher) übernommen, der mit seinem feinen komischen Talent erneut in emotionale Tiefen vordringt. Die starken Frauen um Hogancamp verkörpern Leslie Mann (Beim ersten Mal, Immer Ärger mit 40, The Bling Ring), die bereits in Jungfrau (40), männlich, sucht… neben Steve Carell spielte, Eiza Gonzáles (Baby Driver), Diane Kruger (Troja, Inglourious Basterds, Aus dem Nichts), die Game of Thrones-Amazone Gwendoline Christie und die Sängerin, Musikerin und Schauspielerin Janelle Monáe (Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen, Moonlight).