So wird Wim Wenders Doku ‚Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes‘

Der neue Dokumentarfilm von Wim Wenders ‚Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes‘ ist eine persönliche Reise mit Papst Franziskus und nicht so sehr ein Film über ihn. Im Zentrum dieses Porträts stehen die Gedanken des Papstes, alle ihm wichtigen Themen, aktuelle Fragen zu globalen Herausforderungen und sein Reformbestreben innerhalb der Kirche. Jetzt ist der neue Trailer da.

‚Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes‘ ist in einer außergewöhnlichen Zusammenarbeit mit dem Vatikan entstanden. Für Wim Wenders, dessen Dokumentarfilme wie ‚Buena Vista Social Club‘, ‚Pina‘ und ‚Das Salz der Erde‘ immer wieder ausgezeichnet und Oscar-nominiert wurden, öffnete der Vatikan nicht nur seine Archive, sondern erlaubte dem Regisseur auch die Verwendung von exklusivem Bildmaterial.

Neuer Trailer zu ‚Papst Franziskus‘ von Wim Wenders

Papst Franziskus © Video: NBCUniversal

‚Mit Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes‘ ist ein Film entstanden, der uns in einer Zeit, in der das Misstrauen gegenüber Politikern groß ist und in der Lügen, Korruption und „alternative Fakten“ unser Leben bestimmen, einen Mann nahebringt, der lebt, was er predigt, und dem die Menschen aller Glaubensrichtungen, aus aller Welt und aus unterschiedlichsten Kulturen ihr Vertrauen schenken.

© NBCUniversal

Papst Franziskus fährt nach Cannes

Zudem wurde ‚Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes‘, zum diesjährigen 71. Filmfestival von Cannes (8. –19. Mai 2018) in den Wettbewerb außer Konkurrenz (Special Screening) eingeladen.