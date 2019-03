14 beliebte Top-Serien und was ihre Stars heute so machen: Unsere „Was wurde aus“-Videos geben Aufschluss über den Werdegang von Penn Badgley, Sarah Michelle Gellar, Joshua Jackson und vielen anderen Serienstars.

Wir kennen sie aus Serien wie Eine himmlische Familie, Golden Girls, Full House, Hör mal wer da hämmert, Buffy oder Raumschiff Enterprise. Doch was machen Robbie, Ted, Rose und Carla heute?

1) Was wurde eigentlich aus .... den Pippi-Langstrumpf-Kindern?

Pippi-Darstellerin Inger Nilsson (geb. 1959) spielt heute in der Krimiserie Der Kommissar und das Meer mit. Zwischendurch begab sie sich 2009 in die Niederungen der schwedischen Version von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die echte Villa Kunterbunt aus den Filmen steht übrigens in einem Vergnügungspark auf der Insel Gotland. Mehr Infos gibt’s im Video.

2) Was wurde eigentlich aus .... Joshua Jackson aus Dawson’s Creek?

Als knapp vor der Jahrtausendwende plötzlich drei unbekannte Gesichter auf den heimischen Bildschirmen erschienen, war schnell klar: Dieses Trio aus der US-Serie Dawson' s Creek wird die Gunst der Teenager im Sturm erobern. Dawson Leery (James Van Der Beek), Pacey Witter (Joshua Jackson) und Joey Potter (Katie Holmes) erlebten in einer bürgerlichen Kleinstadt die Ups und Downs des beginnenden Erwachsenwerdens.

Da ging es um die erste große Liebe, um Sex, ums Scheitern, ums Sich-selbst-finden. Als die Clique stetig wuchs, wurde es zunehmend komplizierter. Da kam etwa Jen Lindley (Michelle Williams), das wilde Großstadtmädchen, das seine Schwierigkeiten mit dem Landleben hatte; oder Jack McPhee (Kerr Smith), der den ersten Kuss zwischen zwei Männern in der Primetime des (US)-Fernsehens lieferte. Als Dawson's Creek 2003 wieder Geschichte war, wurde es um die Hauptdarsteller - mit Ausnahme von Katie Holmes und Michelle Williams - wieder ruhig.

Schon während der Dawson's Creek-Zeit zog Joshua Jackson gute Filmprojekte an Land (u. a. Skulls), auch nach dem DC-Aus konzentrierte er sich aufs Kino, besser lief's aber weiter in Serien-Sachen: Bis 2013 spielte der Ex von Kollegin Diane Kruger in fünf Mystery-Staffeln von Fringe, später im Golden-Globeprämierten Drama The Affair.

3) Was wurde eigentlich aus .... Robbie aus Eine himmlische Familie?

Adam LaVorgna wurde vor allem durch seine Rolle des Robbie Palmer in Eine himmlische Familie einem breiteren Publikum bekannt. In über 22 Episoden spielte er den festen Freund von Mary (dargestellt von Jessica Biel), mit der er auch privat liiert war. Wie ist es für Robbie bzw. Adam nach der Serie weitergegangen? Das Video zeigt es:

4) Was wurde eigentlich aus .... Carla Espinosa aus Scrubs?

Einem breiteren Fernsehpublikum wurde Judy Reyes durch ihre Rolle als Krankenschwester Carla Espinosa in der Fernsehserie Scrubs – Die Anfänger bekannt, in der sie von 2001 bis 2009 mitspielte. Mit dem Charakter Carla hat sie auch die familiäre Herkunft aus der Dominikanischen Republik gemeinsam. Was seither passierte, erfahrt ihr im Video.

5) Was wurde eigentlich aus .... den Golden Girls?

In insgesamt 180 Folgen und sieben Staffeln stellten sich von 1985 bis 1992 Dorothy, Blanche, Rose und Sophia mit Witz und Leichtigkeit ernsten, sozialkritische Themen und Tabus wie etwa Alzheimer, Homosexualität, Diskriminierung, soziale Isolation, Sterbehilfe, Altersarmut oder AIDS. Was wurde aus dem spaßigen Quartett?

6) Was wurde eigentlich aus .... der Familie aus Full House?

In der Serie lief es etwa so: Nach dem tragischen Unfalltod seiner Ehefrau Pam lebt Danny Tanner als alleinerziehender Vater seiner drei Töchter D.J., Stephanie und Michelle in einem Haus in San Francisco. Da er mit dem turbulenten Familienalltag und seiner Arbeit als Fernsehjournalist zusehends überfordert ist, bittet er seinen Schwager Jesse (erfolgloser Musiker) und seinen besten Freund Joey (Komiker), zu ihm zu ziehen und ihm bei der Erziehung der Kinder zu helfen. Im Laufe der Zeit wachsen die drei Männer und die Kinder zu einer eng verbundenen Familienbande zusammen.

Was die Schauspieler danch gemacht haben, zeigt das Video:

7) Was wurde eigentlich aus .... den Stars aus Hör mal, wer da hämmert?

Acht Jahre lang pfuschte Heimwerker-King Tim Taylor rum – und bereitete mit Dilettantismus & PS-Wahn Spaß. Was trieb er danach?

8) Was wurde eigentlich aus .... Ted aus How I Met Your Mother?

Die illustre Big-Apple-Clique wartete zum Start mit bekannten Namen auf: Neben Ex-Buffy-Hexe Alyson Hannigan (u. a. American Pie) als Marshalls Freundin Lilly war Ex-Kinderstar Neil Patrick Harris (bekannt als Doogie Howser) dabei, ebenso wie der damals hierzulande weniger bekannte Josh Radnor als Ted. Was Ted heute so macht, zeigt der Videoclip.

9) Was wurde eigentlich aus .... MacGyver Richard Dean Anderson?

In einer Studie wurden Tausende Amerikaner befragt, welchen fiktiven Helden sie im Falle einer furchtbaren Katastrophe am liebsten an ihrer Seite hätten.

Das überraschende Ergebnis: 80er-Serienhero MacGyver siegte mit überwältigendem Vorsprung vor James Bond, John Stirb langsam McClane und 24-Terroristenjäger Jack Bauer. Und das, obwohl die letzte MacGyver-Folge in den USA 1992 ausgestrahlt wurde!

Nach MacGyver ging es für den Richard Dean Anderson weiter – aber wie? Das erfahrt Ihr im Video.

10) Was wurde eigentlich aus .... Rose aus Two and a Half Men?

Wie hat sich die Karriere von Charlies Nachbarin und Stalkerin entwickelt? Im Videoclip ist zu sehen, was Melanie Lynskey nach Two and a Half Men so gemacht hat.

11) Was wurde eigentlich aus .... den Stars aus Raumschiff Enterprise?

Auch nach mehr als fünf Jahrzehnten ist Raumschiff Enterprise mit seinen demnächst fünf Spin-offs (!) und 14 Kinofilmen noch immer fester Bestandteil der Popkultur. Was wurde aus den Stars der Ur-Serie? Infos dazu gibt’s im Video:

12) Was wurde eigentlich aus .... den Buffy-Stars?

Sieben Staffeln und 144 Episoden lang verklopfte Sarah Michelle Gellar von 1997 bis 2003 Vampire und Dämonen. Wie es mit ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen danach weiterging, verrät das Video:

13) Was wurde eigentlich aus .... Benjamin Bratt aus Law & Order?

Von 1995 bis 1999 spielte Benjamin Bratt Rolle des Detective Reynaldo „Rey“ Curtis in der Krimiserie Law & Order. Wie seine Schauspiel-Karriere weiterging, seht ihr im Videoclip:

14) Was wurde eigentlich aus .... den Stars aus Gossip Girl?

Nur so viel wird verraten: Ein Star der Serie treibt seit auf Netflix sein Unwesen ... mehr dazu im Video:

