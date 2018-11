Henry Golding spielt die Hauptrolle im neuen Mystery-Thriller Nur ein kleiner Gefallen, in dem er sowohl Blake Lively als auch Anna Kendrick küsst. Im Interview erzählt er, wie das für ihn war.

Henry Golding, der gerade erst mit Crazy Rich großen Erfolg feierte, spielt in dem neuen Mystery-Thriller Nur ein kleiner Gefallen an der Seite von Anna Kendrick (Pitch Perfect) und Blake Lively (The Shallows) sowie Andrew Rannells (The Intern). Regie führte Paul Feig (Brautalarm).



Ich war etwas nervös, als ich die beiden traf, aber das habe ich einfach beiseite geschoben /Henry Golding über Blake Lively und Anna Kendrick)



Nur ein kleiner Gefallen erzählt die Geschichte des gut situierten Ehepaares Emily (Blake Lively) und Sean Nelson (Henry Golding), die ihren gemeinsamen Sohn Nicky in einer idyllischen amerikanischen Vorstadt aufziehen. Emily freundet sich mit der allein erziehenden Mami-Bloggerin Stephanie Smothers (Anna Kendrick) an und bittet sie um den „kleinen Gefallen“, ein paar Stunden auf Nicky aufzupassen - doch Emily taucht nicht mehr auf. Gemeinsam mit Sean macht sich Stephanie auf die Suche nach dem Grund für das mysteriöse Verschwinden ihrer Freundin und stößt auf dunkle Geheimnisse…

Nur ein kleiner Gefallen startet am 8. November in den deutschen Kinos © Video: STUDIOCANAL

Henry Golding landete in diesem Jahr mit seinem Filmdebüt in Crazy Rich gleich einen Mega-Hit. Neben Nur ein kleiner Gefallen wird er noch in Monsoon und Toff Guys sowie der Feiertags-Romanze Last Christmas zu sehen sein, bei der ebenfalls Paul Feig Regie führte und Golding an der Seite von Emilia Clarke (Solo: A Star Wars Story) spielt.

VIDEO-INTERVIEW MIT HENRY GOLDING: „KÜSSEN AM SET IST DIE AM WENIGSTEN ROMANTISCHE SITUATION ÜBERHAUPT“

Im Interview sprach Henry Golding über die Dreharbeiten zu Nur ein kleiner Gefallen und verriet, wie es war, Anna Kendrick und Blake Lively zu küssen. „Dir wird bewusst, dass du dich ans Script halten und dich im Griff haben musst. Es ist die am wenigsten romantische Situation überhaupt, reine Professionalität.“

Um mehr darüber zu erfahren, was Henry Golding über Nur ein kleiner Gefallen und die Zusammenarbeit mit Anna Kendrick und Blake Lively zu sagen hat, seht euch unser Video-Interview hier an: