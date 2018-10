Gerard Butler schlüpft in dem neuen Actionfilm Hunter Killer in die Rolle des U-Boot-Kapitäns Joe Glass. Der politisch aufgeladene Thriller, in dem auch Oscarpreisträger Gary Oldman (The Darkest Hours) zu sehen ist, erzählt die Geschichte von U.S. Navy Seals im Einsatz. Regie führte Donovan Marsh (Avenged). Doch wie gestalten sich die Dreharbeiten auf kleinem Raum? Butler stand uns bereitwillig Rede und Antwort.

Gerard Butler spielt an der Seite von Gary Oldman und Rapper Common in dem Action-Thriller Hunter Killer von Regisseur Donovan Marsh.

Klicken, um den Trailer zu Hunter Killer anzusehen © Summit Entertainment

Darum geht’s: Als der russische Präsident Zakarin (Alexander Diachenko) von seinem Verteidigungsminister entführt wird, begibt sich U-Boot-Kapitän Joe Glass (Gerard Butler) mit Hilfe einer Elite-Einheit von Navy Seals, darunter Admiral Charles Donnegan (Gary Oldman), auf ein waghalsiges Rettungs-Manöver in russische Gewässer, um einen drohenden Dritten Weltkrieg zu verhindern. In Hunter Killer sind auch Rapper Common (The Hate U Give), Caroline Goodall (The Dressmaker) und Zane Holst (Kadence) zu sehen.



Mit der ganzen Kamera-Crew und teilweise bis zu 25 Leuten in einem Raum, der kaum fünfzig Quadratmeter groß ist, ist eine ganze Menge (Gerard Butler über Hunter Killer)



Gerard Butler ist einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods und deckt mit seinen bisherigen Rollen eine breite Palette von Actionfilmen bis zu Dramen ab. Neben Hunter Killer ist er aktuell auch in Jamie Foxx’ Komödie All-Star Weekend, dem Actionfilm Angel Has Fallen, dem Animationsfilm Naya Legend of the Golden Dolphin und dem Blockbuster Afterburn zu sehen. Außerdem schlüpft er für Den Of Thieves 2 erneut in die Rolle von “Big Nick“ O'Brien.

Video-Interview mit Gerard Butler: Über Platzangst, Social Media, Fans und mehr

Unsere Reporterin Rachel Kasuch traf Gerard Butler zum Interview in New York und sprach mit ihm über die Dreharbeiten zu Hunter Killer, Fans, Social Media, Platzangst und mehr.



Ich könnte besser in Sachen Instagram sein (Gerard Butler über seine Social Media-Ambitionen)



„Um ehrlich zu sein, könnte ich viel besser in Sachen Instagram sein“, gesteht Butler. „Ich liebe die Möglichkeit, dass du etwas veröffentlichst, die Leute es sehen und darauf reagieren können. Sie bekommen ein wenig von deiner Welt mit.“

Um mehr über Gerard Butler und Hunter Killer zu erfahren, schaut euch unser Video-Interview hier an.