Chris Hemsworth und Mark Ruffalo stellen sich in ‚Thor 3: Tag der Entscheidung‘ als Thor und Hulk zusammen der Ragnarök entgegen. Im neuen Trailer für den japanischen Markt lässt sich ein weiterer Marvel-Superheld blicken: Benedict Cumberbatch alias Doctor Strange ist ebenfalls mit an Bord!

Am 26. Oktober 2017 startet ‚Thor 3: Tag der Entscheidung‘ in den österreichischen Kinos. Darin müssen Thor (Chris Hemsworth) und Hulk (Mark Ruffalo) in einer Gladiatorenarena auf dem Planeten Sakaar gegeneinander kämpfen – während die skrupellose Hela (Cate Blanchett) die Götterdämmerung Ragnarök einleiten will und Asgard zu zerstören droht. Der Donnergott muss also schleunigst aus seinem Gefängnis am anderen Ende des Universums entkommen, um seine Welt zu rettenm …

‚Thor 3: Tag der Entscheidung‘ – Japanischer Trailer © Video: YouTube

Für die Regie zeichnet Taika Waititi (‚5 Zimmer Küche Sarg‘) verantwortlich. Neben den bereits genannten Darstellern gibt es in dem Marvelfilm auch ein Wiedersehen mit Loki (Tom Hiddleston) und Heimdall (Idris Elba). Außerdem lässt sich auch Marvel-Held Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) im Film blicken.