‚The LEGO Movie 2‘: Erster Trailer & neues Poster zur Fortsetzung

Die Chaostruppe um die Legomaxerl Emmet (im Original gesprochen von Chris Pratt), Lucy (Elizabeth Banks) und Batman (Will Arnett) ist zurück: Warner Bros. hat einen ersten Trailer zur Fortsetzung von ‚The LEGO Movie‘ veröffentlicht. Gleichzeitig gibt’s auch ein neues Poster zum anstehenden Animationsspaß.

Fans können sich in ‚The LEGO Movie 2: The Second Part‘ auf die Rückkehr vieler bekannter Figuren freuen. Im englischen Original sind Chris Pratt als Emmet Brickowoski, Elizabeth Banks als Lucy, Will Arnett als Batman, Channing Tatum als Superman und Jonah Hill als Green Lantern wieder mit von der Partie.

Neues Regie-Duo setzt zweiten LEGO-Film um

Einige Veränderungen gab es allerdings hinter den Kulissen: Für die Fortsetzung wechselte das Regie-Gespann Phil Lord und Chris Miller in die Autoren- und Produzenten-Position, der zweite Teil wird indes von Mike Mitchell (‚Für immer Shrek‘) und Newcomerin Trisha Gum inszeniert.

‚The LEGO Movie 2: The Second Part‘ – Official Teaser Trailer © Video: YouTube

In den deutschsprachigen Kinos soll der Film am am 8. Februar 2019 anlaufen.