Sylvester Stallone trainiert schon für Rambo 5

Rambo ist nicht totzukriegen. Zehn Jahre nach seinem letzten blutigen Dschungeleinsatz soll nun die fünfte Mission der Ein-Mann-Armee beschlossene Sache sein.

Slys muskelprotzigen besten Jahre sind zwar vorbei, aber mit 71 Jahren weist der Haudegen so manch jungen Kollegen noch locker in seine Schranken. Das kommt freilich nicht von ungefähr, trainiert Stallone doch hart für seinen Body.

Gute 45 Kilo stemmt der Actionstar im Fitnessstudio, was ihn allerdings an seine Grenzen bringt: "Am Limit! 45 Kilo tun weh, ich glaub, ich geh lieber heim und leg mich nieder " - Auch gut, ein Rambo mit 36-jähriger Berufserfahrung hat ohnehin mehr drauf, als nur Muskeln spielen zu lassen.

Sylvester Stallone dreht Rambo 5

Sylvester Stallone aka John Rambo muss diesmal nicht weit reisen: In Mexiko legt er sich mit einem alteingesessenen Drogenkartell an.