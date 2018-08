‚Supernatural‘-Parodie schaut bei ‚Ghostbusters‘ ab

Bis 11. Oktober müssen sich Fans der Gebrüder Winchester noch gedulden, dann läuft beim amerikanischen Fernsehsender The CW endlich die 14. Staffel von ‚Supernatural‘ an. Um die Wartezeit bis dahin erträglich zu gestalten, hat der YouTube-Kanal ‚The Hillywood Show‘ in Zusammenarbeit mit den Hauptdarstellern Jensen Ackles und Jared Padalecki eine herrlich-schräge Parodie im Stil der kultigen ‚Ghostbusters‘-Filme gedreht. Das Ergebnis – und allem voran das gewaltige Staraufgebot! – kann sich sehen lassen.

Bereits vor drei Jahren glänzte der YouTube-Channel ‚The Hillywood Show‘ mit einer fantastischen ‚Supernatural‘-Parodie. Zum damaligen Zeitpunkt musste sich Dean (Jensen Ackles) mit dem Kainsmal herumplagen und zu den Klängen von Taylor Swifts Chart-Hit ‚Shake it off‘ einen Ausweg aus seiner brenzligen Situation finden. Nun meldet sich das Geschwisterpaar Hilly und Hannah Hindi mit einer neuen Persiflage zurück und versüßt Fans der Winchester-Brüder die Wartezeit auf die 14. Staffel – die am 11. Oktober beim amerikanischen TV-Sender The CW anläuft.

Who you gonna call? Winchesters!

Im Stil des kultigen ‚Ghostbusters‘-Realfilme gehalten, streifen Sam (gespielt von Osric Chau; bekannt als Prophet Kevin Tran) und Dean (Hilly Hindi) durch Amerika und machen das, was sie am besten können: Monster jagen und Menschen retten. Anders als in der Hauptserie, machen sie dies jedoch zu den Klängen von Ray Parker Juniors ‚Who you gonna call?‘ (selbstverständlich in einer rockigen Cover-Version), laufen anstatt mit Messern und Pistolen mit Protonenstrahlern durch die Gegend und haben sogar ihren geliebten Impala kurzerhand gegen den Ecto-1 eingetauscht.

‚Supernatural‘ Parody 2 - The Hillywood Show © Video: YouTube

Mit von der Partie sind freilich Misha Collins (er spielt normalerweise den Engel Castiel) in der Rolle von ‚Ghostbusters‘-Empfangsdame Janine, „Lucifer“ Mark Pellegrino als Slimer und Richard Speight Jr. als Nachrichtensprecher „T. Rickster“ (Fans verstehen die Anspielung natürlich sofort), sowie Rob Benedict (Chuck), Ruth Connell (Rowena), Kim Rhodes (Sheriff Jody Mills) und Curtis Armstrong (Metatron). Dass sich die beiden Hauptdarsteller Jensen Ackles und Jared Padalecki, die auch im Privatleben als echte Spaßvögel gelten, ihren Gastauftritt nicht entgehen lassen, liegt auf der Hand.