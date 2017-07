Interview mit Steven Van Zandt: Wir trafen Silvio Dante aus ‚Die Sopranos‘ in Wien zum Talk im Hard Rock Cafe. Word-Rap-Video inklusive!

Wer die Musik von Bruce Springsteen mag, kennt Steven Van Zandt als seinen Gitarristen. Wer Serien mag, kennt Steven Van Zandt als Silvio Dante aus ‚Die Sopranos‘ oder als Frank Tagliano aus ‚Lilyhammer‘.

Aktuell tourt Steven Van Zandt mit seiner eigenen Band, ‚The Disciples of Soul‘, um seine neue Platte ‚Soulfire‘ zu promoten. Seit Jahren betreibt er zudem eine Radio-Show namens ‚Underground Garage‘, die in den USA sehr erfolgreich ist. Wir haben reingehört und können sie nur empfehlen. Es gibt sogar eine eigene kostenlose App, mit der man die Shows der letzten Jahre hören kann.

© Philipp Lipiarski

Steven Van Zandt verfolgt damit eine Mission: Den Rock and Roll auch den jüngeren Zuhörern nahezubringen. Wer also Nachhilfestunden in Sachen 60er- und 70er-Jahre-Musik braucht, dem sei ‚Underground Garage‘ wärmstens empfohlen.

Van Zandt (66) ist aber viel mehr als Musiker und Schauspieler, wie er uns im Interview erzählt. Und es gibt eine gute Nachricht von ihm: Wir werden ihn wieder in einer TV-Serie zu sehen bekommen!

Interview mit Steven Van Zandt: „Ich komme zurück ins TV“

TV-MEDIA: Du machst eine wöchentliche Radioshow, gehst auf Tour mit Bruce Springsteen, hast Gigs mit deiner eigenen Band, produzierst neue Platten, spielst in TV-Serien – wie bekommst Du das alles unter einen Hut?

Steven Van Zandt: Weißt Du, man muss einfach mögen, was man macht. Wenn Du es wirklich liebst, dann schaffst Du mehr als Du Dir vorstellen kannst!



Kennen sich von Kindesbeinen an: Bruce Springsteen und Steven Van Zandt © Pinterest

TV-MEDIA: Wie ist es für Dich, in der Wiener Oper ein Konzert zu spielen? (Anm.: Van Zandt war beim Jazz Fest Wien zu Gast)

Steven Van Zandt: Einfach wow! Es ist total spannend und die Vibes sind genial. Ich denke aber, dass Rock and Roll die neue klassische Musik ist. Insofern macht es für mich auch Sinn, in der Oper zu spielen.



In Lilyhammer finden sich einige ‚Sopranos‘-Referenzen. Van Zandt macht sich als Pate in Norwegen breit © Netflix

TV-MEDIA: Wie kamst du eigentlich zur Schauspielerei? Wenn man Dir so zuschaut wirkt es, als hättest Du ja nie was anderes getan.

Steven Van Zandt: David Chase (Anm. der Showrunner von ‚Die Sopranos‘) hat die Sopranos erfunden und eines Tages ruft er mich an und fragt mich: Willst Du bei meiner neuen TV-Show mitmachen? Ich hab gemeint: „Geh bitte, sicher nicht. Ich bin doch kein Schauspieler“. Und er sagt: „Doch, bist Du. Du weißt es nur noch nicht“. Also bin ich hingegangen und ein Schauspieler geworden.



Video: Word-Rap mit Steven Van Zandt

Wir trafen Silvio Dante zum Word-Rap © Video: VGN

TV-MEDIA: Hast Du Dich damals unsicher gefühlt?

Steven Van Zandt: Ich habe den Charakter irgendwie von außen nach innen geschaffen. Ich habe zuerst eine Biographie von ihm gelesen. Dann dachte ich, dass er ein bisschen altmodisch sein und wie jemand aus den 50er-Jahren aussehen sollte. Danach habe ich mir eine Geschichte ausgedacht: Wie er mit Tony Soprano aufgewachsen ist und sein Freund geworden ist. Ich nahm als Vorbild meine Beziehung zu Bruce Springsteen. Ich war nämlich viele Jahre lang Bruces Consigliere, im richtigen Leben halt...



Die Sopranos – Van Zandt gab den Consigliere Silvio Dante © HBO

TV-MEDIA: Wo sind für dich die Unterschiede zwischen Schauspiel und Musik?

Steven Van Zandt: Es ist ein Handwerk, das ist das ganze Geheimnis. Über das Schauspiel habe ich auch viele andere Fertigkeiten gewonnen: Drehbücher schreiben, TV-Sendungen produzieren, ich war auch der Regisseur bei der letzten Episode von Lilyhammer. Letztlich, wenn ich zurückschaue, sehe ich mich als Produzent. Ich liebe es, Dinge zu erschaffen und zu gestalten. Ich produziere Live-Events, Broadway, Radio-Shows, TV, Platten. Und immer mal wieder bin ich auch ein Performer. Musiker oder Schauspieler sein ist dann der physische Part. Das ist für mich dann gewissermassen der Urlaub vom Denken.



© Philipp Lipiarski