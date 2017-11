2015 hat Entertainer Stefan Raab offiziell seine TV-Karriere beendet. In der Zwischenzeit haben wir von dem beliebten Moderator, Sänger und Songwriter nicht mehr viel gehört – bis jetzt!

Stefan Raab tritt wieder ins Rampenlicht. Zum einen wird die von ihm produzierte ProSieben-Show ‚Das Ding des Jahres‘ gerade aufgezeichnet. Und dann gibt es noch ein ganz aktuelles Lebenszeichen von Raab, nämlich auf Facebook.

Im TV-Total-Stil gibt es da ein Video zu sehen, dazu den lapidaren Hinweis „Er ist wieder da!“

Stefan Raabs Comeback-Video auf Facebook:

Nimmt man es ganz genau, müsste dort eigentlich stehen: „Er ist wieder da, aber nur einmal und nur in Köln“ – zumindest fürs erste. Grund: Der Clip ist ein Ankünder für einen Live-Bühnen-Event, der am 18. Oktober in der Lanxess-Arena in Köln stattfindet.

Der Ticket-Werbung bei Eventim kann man folgendes entnehmen: „Musik, Spitzenwitze und spektakuläre Gäste. Begleitet von den Heavytones.“

Preisgünstig wird ein Wiedersehen mit Stefan Raab leider nicht. Die Karten gibt es erst ab 49,90 Euro, die Preise reichen bis 93,90 Euro.