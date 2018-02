Erster Trailer von Skyscraper mit Dwayne Johnson

Der erste Trailer von ‚Skyscraper‘, dem packenden Action-Thriller von Rawson Marshall Thurber (Central Intelligence, We’re the Millers) mit Dwayne Johnson (Jumanji: Welcome to the Jungle), Neve Campbell (House of Cards) und Pablo Schreiber (Orange Is the New Black) in den Hauptrollen, ist da!

Und wieder rettet The Rock, Dwayne Johnson, die Welt – oder zumindest Menschen aus einem brennenden Mega-Hochhaus. Konkret handelt es sich bei dieser spektakulären Rettungsaktion um ein Vorkommnis im neuen Katastrophen-Actioner ‚Skyscraper‘, von dem es jetzt den ersten Trailer gibt.

‚Skyscraper‘: Heiße Action-Spannung mit Dwayne Johnson

In Österreich wird der Action-Thriller am 12. Juli 2018 in 3D starten. Brenzlig wird es in ‚Skyscraper‘ auch für Neve Campbell, Pablo Schreiber und Chin Han.