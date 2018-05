Im deutschen Trailer der Science-Fiction-Dystopie ‚Singularity‘ müssen zwei junge Überlebende vor John Cusack und seiner Roboter-Armee fliehen.

Im Jahr 2020 stellt Elias van Dorne (John Cusack), CEO des weltweit größten Herstellers von Robotern, seine bisher mächtigste Erfindung vor: Kronos, ein Super-Computer, der das Ende aller Kriege bedeuten soll. Doch Kronos erkennt blitzschnell, dass der einzige Feind des weltweiten Friedens der Mensch selbst ist. Der Computer richtet alle Waffen und Roboter gegen die Menschheit und rottet diese über Nacht so gut wie aus. 97 Jahre später hat nur noch eine kleine Zahl von Menschen überlebt und versteckt sich tagein tagaus vor den Killer-Maschinen. Doch die beiden Teenies Andrew (Julian Schaffner) und Calia (Jeannine Wacker) schließen sich zusammen, um in eine unbekannte Welt vorzustoßen, von der es heißt, dass es dort keine Roboter gebe. Sie brechen auf zu einer beschwerlichen und gefährlichen Reise – ohne zu wissen, ob es die neue Heimat überhaupt gibt.

‚Singularity‘ - Trailer (Deutsch) © Video: YouTube

‚Terminator‘ lässt grüßen …

Mit Endzeit-Szenarien kennt sich John Cusack bestens aus: In Roland Emmerichs Blockbuster ‚2012‘ war er derjenige, der seine Familie vor dem Tode bewahren wollte, nun schlüpft er für ‚Singularity‘ in die Rolle des Zerstörers. Bei der schweizerisch-amerikanische Produktion – die unter dem Arbeitstitel ‚Aurora‘ lief und von der Grundidee stark an Arnold Schwarzeneggers ‚Terminator‘ erinnert – führte Robert Kouba (‚The Rift‘) Regie. Im November 2017 war der Film in den USA in limitierten Kinos zu sehen – und kommt am 6. Juni als DVD und Blu-ray auch in den deutschsprachigen Raum.