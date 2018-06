‚Siberia‘ : Keanu Reeves als Diamanthändler in Russland

Nicht ganz ‚John Wick‘ aber auch nicht ganz weit weg davon: In ‚Siberia‘, einem romantischen Crime-Thriller, gerät Keanu Reeves ins Kreuzfeuer von Gangstern und Regierung.

Abgesehen davon, dass uns Regisseur Chad Stahelski mit ‚John Wick‘ ein grandioses Action-Franchise eingebracht hat, hatte der Erfolg der beiden bisherigen Kapitel vor allem den positiven Nebeneffekt, dass Keanu Reeves wieder dick im Geschäft ist: Neben einem dritten ‚Wick‘-Kapitel und der Rom-Com ‚Destination Wedding‘ (mit Winona Ryder), wird sogar eine zweite Fortsetzung von ‚Bill & Ted‘ realisiert.

Zwischen Himmel und Hölle

In ‚Siberia‘, einem romantischen Crime-Thriller, gibt Reeves den amerikanischen Diamanthändler Lucas, der – wie der Titel des Films erahnen lässt – ins russische Sibirien reist, um dort seltene blaue Diamanten von dubioser Herkunft zu verkaufen. Als der Deal zu platzen beginnt muss er untertauchen, da er freilich ins Kreuzfeuer von Gangstern und Regierung gerät. Später entflammt zwischen ihm und der Café-Besitzerin Katya (Ana Ularu) eine leidenschaftliche Beziehung – zwar will er sich dafür der Welt des Diamantenhandels entziehen, seine kriminelle Vergangenheit holt ihn allerdings immer wieder ein.

‚Siberia‘ - Official Trailer © Video: YouTube

In weiteren Rollen sind Pasha D. Lychnikoff (‚Deadwood‘), Molly Ringwald (‚Riverdale‘), Aleks Paunovic (‚Van Helsing‘) und Veronica Ferres (‚Salt and Fire‘) zu sehen, inszeniert wird ‚Siberia‘ von Matthew Ross (‚Frank & Lola‘), das Skript stammt vom oscarnominierten Schriftsteller und Drehbuchautor Scott B. Smith (‚Ein einfacher Plan‘).

In Amerika kommt der Film bereits am 13. Juli in die Kinos, wann und ob er in Österreich zu sehen ist steht indes noch nicht fest.