Chuck Lorre, der Schöpfer von Two & a Half Men und The Big Bang Theory, verdient über 300 Millionen US-Dollar

Für kreative Genies lassen die TV-Verantwortlichen extreme Summen springen. Was die Schöpfer von Erfolgsserien wie ‚Orange is The New Black‘, ‚Grey’s Anatomy‘ oder ‚The Big Bang Theory‘ verdienen.

The Walking Dead: Robert Kirkman, ca. 1 bis 1,5 Mio. US-Dollar jährlich

Für ‚The Walking Dead‘ kassiert Serienschöpfer Robert Kirkman jährlich bis zu 1,5 Millionen Dollar.

Daredevil: Steven S. DeKnight, bis zu 4 Mio. US-Dollar jährlich

Der „Vater“ von ‚Daredevil‘ und ‚Spartacus‘ verdient mit seinen Serien 4 Millionen US-Dollar pro Jahr. Er befasst sich aber auch mit Filmen wie ‚Pacific Rim‘.

Lost, Bates Motel, Jack Ryan: Carlton Cuse, 23 Mio. US-Dollar

ABC bezahlt Carlton Cuse (‚Lost‘, ‚Bates Motel & The Returned‘, ‚Jack Ryan‘, ‚The Strain‘) rund 20 Millionen Euro für insgesamt 4 Jahre.

Family Guy: Seth MacFarlane, 100 Mio. US-Dollar

Der Schöpfer von ‚Family Guy‘ und ‚The Orville‘ hat mit Fox bis 2019 einen Multi-Year-Deal in der Höhe von 100 Millionen US-Dollar.

Orange is The New Black: Jenji Kohan, 100 Mio. US-Dollar

Jenji Kohan wechselte von Lionsgate TV zu Netflix und hat nun für ‚Orange is the New Black‘ und ‚Glow‘ einen Multi-Year-Deal für mehr als 100 Mio. US-Dollar.

Grey’s Anatomy: Shonda Rhimes, 100 Mio. US-Dollar

Shonda Rhimes (‚Grey’s Anatomy‘, ‚Scandal‘, ‚The Catch‘, ‚How to Get Away With Murder‘) wechselte von ABC zu Netflix und hat dort nun für 100 Mio. US-Dollar einen 4 Jahres Deal.

The Big Bang Theory: Chuck Lorre, 300 Mio. US-Dollar

Der Erfinder von ‚The Big Bang Theory‘ und ‚Two & a Half Men‘ hat Gerüchten zufolge bei Warner Bros bis 2020 einen Multi-Year-Deal in der Höhe von 300 Mio. US-Dollar.

American Horror Story: Ryan Murphy, 400 Mio. US-Dollar

Ryan Murphy (‚American Horror Story‘, ‚9-1-1‘, ‚Glee‘, ‚Nip/Tuck‘) wechselte von Fox zu Netflix und hat dort nun einen mit 400 Mio. US-Dollar dotierten 5 Jahres Deal.

The Flash: Greg Berlanti, 300 Mio. US-Dollar

Greg Berlanti (‚Everwood‘, ‚Arrow‘, ‚The Flash‘, ‚Supergirl‘, ‚Blindspot‘, ‚Riverdale‘, ‚You‘) hat bis 2024 einen 6-Jahres-Deal bei Warner Bros. und darf sich über 300 Mio. US-Dollar freuen.