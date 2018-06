Al Bundy, Hal Wilkerson oder Arthur Spooner haben eines gemeinsam: Sie sind Serien-Dads und sie haben auch im echten Leben Kinder, die ebenfalls eine Karriere im Schauspiel-Biz anstreben bzw. bereits machen.

1) Damon Wayans als Michael Kyle in ‚What’s up, Dad?‘ und sein Sohn Damon Wayans jr.

In der Serie ‚What’s up, Dad?‘ spielt Wayans den superlässigen Vater dreier lebhafter Kinder, Michael Kyle.

Sein Sohn Damon Wayans jr. ist ihm nicht nur optisch sehr ähnlich - spielt er doch auch in zwei erfolgreichen Sitcoms mit: In ‚New Girl‘ gibt er den sportlichen Coach, und in ‚Happy Endings‘ ist er der coole Brad Williams.

2) Jerry Stiller als Arthur Spooner in ‚King of Queens‘ und sein Sohn Ben Stiller

Jerry Stiller ist Serienfans gleich in zwei Väterrollen in Erinnerung: Zum einen gab er in der Serie ‚Seinfeld‘ Georges schrulligen Vater Frank Costanza, und allseits beliebt ist er als kauziger, im Keller seiner Tochter wohnender Arthur Spooner in ‚King of Queens‘.

Sein Sohn Ben Stiller ist ein Filmstar (‚Reality Bites‘, ‚Verrückt nach Mary‘, ‚Tropic Thunder‘), der Vater Jerry oft und gerne in seinen Filmen mitspielen lässt (z.B. zuletzt in ‚Zoolander 2‘).

3) Bryan Cranston als Hal Wilkerson in ‚Malcolm mittendrin‘ und seine Tochter Taylor Dearden

Bryan Cranston ist ebenfalls durch zwei - sehr unterschiedliche - Vaterrollen bekannt: Anfang der 2000er Jahre begann die Karriere abzuheben, als er die Rolle des heillos überforderten Hal Wilkerson in ‚Malcolm in the Middle‘ übernahm. Sechs Jahre lang spielte er den chaotisch-liebenswerten Vater von Malcolm und seinen Brüdern. Von 2008-2013 verkörperte Cranston dann den mittlerweile zur Kultfigur gewordenen Familienvater Walter White in ‚Breaking Bad‘.

Seine Tochter, Taylor Dearden, ergatterte mit 17 Jahren ihre erste kleine Rolle (in ‚Breaking Bad‘, S03/E01, noch unter dem Namen Taylor Cranston, später nahm sie den Mädchennamen ihrer Mutter an) und konnte danach in weiteren TV-Serien (‚101 Ways to get rejected‘, ‚Sweet/Vicious‘) reüssieren.

4) Keith Carradine als Pennys Vater in ‚Big Bang Theory‘ und seine Tochter Martha Plimpton

Keith Carradine kommt zwar nur in ein paar Folgen von ‚The Big Bang Theory‘ als Pennys Dad vor - aber seine Szenen bleiben in Erinnerung – vor allem für Leonard ;-)

Seine Tochter Martha Plimpton ist im Serien-Biz eine etablierte und bereits Emmy-prämierte Größe, spielte sie doch sowohl in Hauptrollen (‚Raising Hope‘) als auch in wichtigen bzw. eindrucksvollen Nebenrollen (‚The Good Wife‘). Aktuell ist sie in ‚The Blacklist‘ zu sehen (Staffel 5).

5) Ed O'Neill als Al Bundy in ‚Eine schrecklich nette Familie‘ und seine Tochter Sophia O'Neill

Ed O’Neill schaffte es gleich zweimal als Kultvater in der TV-Geschichte Spuren zu hinterlassen: Einmal natürlich als legendärer Schuhverkäufer Al Bundy in ‚Eine schrecklich nette Familie‘ und seit einigen Jahren als grantelndes Familienoberhaupt des Pritchett-Clans in ‚Modern Family‘.

Wie in der Serie hat er auch im wirklichen Leben eine Tochter namens Claire, allerdings ist es ihre Schwester Sophia O’Neill die in die Fußstapfen des Vaters tritt und bereits mit einer Hauptrolle im Film ‚An American Funeral‘ aufhorchen ließ.