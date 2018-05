Serien-Nachschub: Die neuen Hits der US-Sender

Frische Ware: Die fünf großen Networks haben ihr Programm für die kommende TV-Season präsentiert: Ein Blick auf die neuen Serien

Es ist geschafft! Die großen Networks (ABC, CBS, NBC, The CW und FOX) haben ihr neues Programm präsentiert und die Serien vorgestellt, die uns bald begeistern sollen. Und da lassen sich gleich ein paar Trends erkennen: So sind Serien im Angebot, die auf ganz große Emotionen setzen und Geschichten von Familien erzählen, die auf besondere Art miteinander verbunden sind – etwa ‚A Million Little Things‘ (ABC) oder ‚The Red Line‘ (CBS). Dass deren Inhalte an ‚This Is Us‘ erinnern, ist kein Zufall – immerhin ist die Serie in den USA ein Dauerbrenner.

Viele Multicam-Sitcoms am Start, dafür haben die Superhelden Pause

Total angesagt sind heuer auch Comedys, was vor allem dem erfolgreichen Revival von ‚Roseanne‘ zu verdanken ist. Sieben neue Multicamera-Sitcoms wurden geordert, fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. Dazu gehören ‚Happy Together‘ und ‚The Neighborhood‘ (CBS) oder ‚Rel‘ (FOX).

Pause haben jedoch die Superhelden, Neuzugänge gibt es (zumindest bei den großen Sendern) keine. Da setzt The CW lieber auf Neuauflagen von Serien mit Hexen (‚Charmed‘) und Außerirdischen (‚Roswell, New Mexico‘).

AMERICA’S NEXT SERIENHITS: COMEDY

Diese neuen Komödien bringen Sie (hoffentlich) zum Lachen :-)

Fam

Lügenstorys und Vampire.: Diaries-Star Nina Dobrev spielt in der neuen CBS-Comedy die junge Clem, die ihrem Verlobten vorlügt, dass ihr nichtsnutziger Vater tot sei. Da taucht ihre Halbschwester auf und droht ihr Lügengebäude zum Einsturz zu bringen …

Happy Together

CBS-Sitcom ums Aufeinanderprallen zweier Welten: Das Vorstadtleben von Peter (Damon Wayans, Jr.) und Claire (Amber Stevens West) wird durcheinandergewirbelt, als Superstar Cooper James (Felix Mallard) bei ihnen Zuflucht sucht …

The Neigborhood

Familienpatriarch Calvin (Cedric the Entertainer) ist stolz auf sein Viertel, denn all seine Nachbarn sind respektabel und, ganz wichtig, schwarz. Doch dann zieht der weiße und auch noch extrem berühmte Dave (Max Greenfield) dazu …

Murphy Brown

CBS setzt auf ein 13-teiliges Revival der einstigen 80er-Jahre-TV-Comedy: Murphy Brown (Candice Bergen) will 20 Jahre nach ihrem vermeintlichen Karriereende wieder als toughe investigative Journalistin die Fernsehwelt aufmischen …

Abby’s

Abby (Natalie Morales) hat zwar keine Schanklizenz, ist aber trotzdem stolze Besitzerin einer Bar, in der skurrile Regeln herrschen: Handys und schlechtes Benehmen sind nicht erlaubt …

I Feel Bad

Die moderne berufstätige Emet (Sarayu Blue) stolpert in ihrem Privat- und Berufsleben in allerlei unangenehme Situationen … Der NBC-Trailer verspricht eine kurzweilige Comedy mit Herz.

The Kids Are Alright

In den 70ern versuchen Mike (The Walking Dead-Star Michael Cudlitz) und Peggy Cleary (Mary McCormack) in L. A. mit wenig Geld acht stürmische Söhne großzuziehen … Erinnert an ‚Wunderbare Jahre‘, könnte ein ABC-Hit werden.

Single Parents

Alleinerziehende Eltern versuchen sich gegenseitig bei der Kindererziehung zu unterstützen und nebenbei Spaß zu haben … Im ABC-Trailer hält sich der Spaß noch in Grenzen. Abwarten …

Rel

Als Familienvater Lil Rel (Lil Rel Howery) erfährt, dass seine Frau ihn mit seinem Friseur betrügt, trennt er sich und will einen Neuanfang wagen … Schon in ‚Get Out‘ stach Lil Rel Howery als komischer Flughafensicherheitsmann hervor. Ein gutes Omen?

The Cool Kids

Drei gealterte Jugendfreunde (David Alan Grier, Leslie Jordan und Martin Mull) sind die coole Clique in ihrem Seniorenheim. Da taucht eine toughe Oma (Vicki Lawrence) auf … Schrullige alte Knaben, die sich als Teenager aufführen? Geht immer!

Schooled

Spin-off zur erfolgreichen Comedy ‚The Goldbergs‘: Lainey (AJ Michalka) kommt an die William Penn Academy. Dort versucht sie mit ihren exzentrischen Kollegen, Kids gut zu unterrichten und ihr turbulentes Privatleben zu genießen.

AMERICA’S NEXT SERIENHITS: DRAMA

Zwischen Tragik, Spannung und großen Gefühlen:

Blood and Treasure

Im Zentrum der CBS-Abenteuerserie vom ‚Limitless‘-Team stehen Antiquitätenexpertin Danny und Kunstdiebin Lexi (Sofia Pernas aus ‚Jane the Virgin‘), die gemeinsam einen gefährlichen Terroristen jagen, der seine Anschläge mit gestohlener Kunst finanziert.

The Red Line

‚Emergency Room‘-Held Noah Wyle ist zurück: Er spielt den Ehemann eines schwarzen Arztes, der versehentlich von einem weißen Polizisten erschossen wird. Nun muss er dessen Verlust verarbeiten.

God Friended Me

Der atheistische Radiomoderator Miles Finer (Brandon Micheal Hall) bekommt auf Facebook eine Freundschaftsanfrage von Gott und beginnt seine Einstellungen zu hinterfragen … Zu platte Idee von ‚Arrowverse‘-Mastermind Greg Berlanti?

New Amsterdam

‚Blacklist‘-Star Ryan Eggold soll als neuer medizinischer Leiter einem der ältesten Krankenhäuser von New York zu neuem Glanz verhelfen. Ihm zur Seite steht ‚Salem‘-Star Janet Montgomery. Ein neuer Hit? NBC will mit dem Medical-Drama zumindest Nachschub für ‚Grey’s Anatomy‘-Fans bieten.

The Village

In einem Apartment-Gebäude in Brooklyn leben die verschiedensten Bewohner – wie eine Singlemutter, ein Kriegsveteran, ein illegaler Einwanderer etc.

The Gilded Age

NBC bestellt das US-Gegenstück zu ‚Downton Abbey‘. Verantwortlich zeichnet Julian Fellowes, der Schöpfer des Brit-Hits: Die Serie führt uns ins New York City der 1880er-Jahre, als sich zum Geldadel neureiche Unternehmer gesellen.

Grand Hotel

ABC setzt auf ein Remake der spanischen Serie und stellt ein Luxushotel in Miami Beach in den Mittelpunkt. Mit Demián Bichir (‚The Bridge‘) und Cover-Lady Roselyn Sánchez (‚Devious Maids‘); als Produzentin fungiert Eva Longoria (‚Desperate Housewives‘).

The Fix

ABC wagt sich an ein Gerichtsduell: Weil Staatsanwältin Maya Travis (Robin Tunney) es nicht schafft, den Hollywoodstar Sevvy Johnson (Adewale Akinnouye-Agbaje) hinter Gitter zu bringen, hängt sie ihren Job an den Nagel. Acht Jahre später bekommt sie eine zweite Chance …

A Million Little Things

Als sich das erfolgreichste Mitglied einer vierköpfigen Clique plötzlich umbringt, wird das Leben der Übriggebliebenen auf den Kopf gestellt …

All American

Die Serie basiert auf dem Leben von Profi-Footballer Spencer Paysinger: Spencer (Daniel Ezra) ist ein vielversprechender Highschool-Spieler, der von einer Schule aus dem ärmlichen Compton im Südosten von L. A. auf die Beverly Hills High wechselt. Diesen Wechsel ermöglicht hat Coach Billy Baker (Taye Diggs, ‚Private Practice‘).

AMERICA’S NEXT SERIENHITS: CRIME UND ACTION

F.B.I.

Neu beim FBI Ex-DEA-Agent Oma Zidan (Zeeko Zaki) ist der Neue in einer Top-FBI-Einheit in New York und muss sich mit Kollegen, Kompetenzgerangel und Machtkämpfen herumschlagen. Solide Polizei-Unterhaltung, immerhin steht das Team von ‚Law & Order‘ hinter dem CBS-Projekt.

Magnum, P.I.

Ex-Navy-SEAL Thomas Magnum (Jay Hernández) übernimmt als Privatdetektiv auf Hawaii schwierige Fälle. Hilfe gibt’s von seinen Freunden T. C. Calvin (Stephen Hill) und Rick Wright (Zachary Knighton) … Die Wiederbelebung der 80er-Serie (Magnum leider ohne Schnauzer!) soll laut CBS ganz im Stil von ‚Hawaii Five-0‘ passieren.

The Code

Die CBS-Serie wurde von ‚Good Wife‘-Autor Craig Turk entwickelt und erinnert an ‚J.A.G. – Im Auftrag der Ehre‘: Eine Gruppe hochintelligenter Anwälte und US-Militärs ist im Einsatz für das Land.

The Enemy Within

Schneller NBC-Spionagethriller um Ex-CIA-Agentin Erica Shepherd (Jennifer Carpenter) – die berühmteste Verräterin und meistgehasste Frau Amerikas –, die zum Wohl des Landes FBI-Agent Will Keaton (Morris Chestnut) unterstützen soll.

The Rookie

John Nolan (Nathan Fillion) beschließt nach einem Banküberfall, fortan als Polizist Menschen zu helfen. Allerdings ist er schon jenseits der 40 und weit älter als die restlichen LAPD-Anwärter … Nette Idee – und beim ‚Castle‘-Star und Charmebolzen Nathan Fillion wird seit der Sci-Fi-Serie ‚Firefly‘ eh alles zum Hit.

Whiskey Cavalier

Die toughe CIA-Agentin Frankie (‚The Walking Dead‘-Star Lauren Cohan) und der an Liebeskummer leidende FBI-Agent Will (Scott Foley) gründen ein neues Task-Force-Team für heikle Einsätze … Dürfte ein spannender Mix aus Spionage- Thriller und Comedy werden.

Take Two

Rachel Bilson ist Sam, Ex-Star einer Polizeiserie, der nach einer gewaltigen Sauftour frisch aus der Reha kommt. Fortan begleitet sie zur Recherche Privatermittler Eddie (Eddie Cibrian) bei seiner Arbeit … Erinnert an ‚Castle‘ – kein Zufall, stecken doch dieselben Produzenten dahinter. Hitverdächtig!

Proven Innocent

Eine junge Frau (Rachelle Lefèvre) wird zu Unrecht wegen eines Verbrechens verurteilt. Wieder in Freiheit setzt sie sich als Anwältin für Menschen ein, die in ähnlichen Situationen sind … Laut Trailer eine emotional-intensive Sache.

In The Dark

Die blinde Murphy (Perry Mattfeld) ist die Einzige, die den Mord an ihrem Freund bezeugen kann. Weil die Polizei ihr nicht glaubt, ermittelt sie auf eigene Faust.

AMERICA’S NEXT SERIENHITS: VAMPIRE, HEXEN, ALIENS UND CO

Charmed

Im Mittelpunkt des Reboots der beliebten 90er-Serie stehen erneut drei Frauen, die plötzlich erfahren, dass sie Hexen sind. Die Geister scheiden sich: Manche Fans sind empört, andere freuen sich auf die neue Macht der drei.

Roswell, New Mexico

Neuauflage der 90er-Jahre-Teenie-Serie, in der Aliens heimlich in Roswell leben – bis Liz herausfindet, dass ihre große Liebe ein Außerirdischer ist.

Legacies

Spin-off zu ‚The Originals‘: Im Zentrum steht die Salvatore School For The Young and Gifted in Mystic Falls, die Vampire, Werwölfe und Hexen unterrichtet. Mittendrin ist die 17-jährige Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell) … Vampirserien-Nachschub, nicht nur für Fans.

The Passage

Forscher testen ein revolutionäres Allheilmittel, das die Versuchskaninchen jedoch in blutrünstige Wesen verwandelt. Letzte Chance: ein Test an der zehnjährigen Bellafonte (Saniyya Sidney), um die sich Agent Brad (Mark-Paul Gosselaar) kümmert … Klingt spannend.

The InBetween

Seit ihrer Kindheit sieht Cassie Bishop (Harriet Dyer) die Geister von Toten und wird von schrecklichen Visionen von Morden heimgesucht. Da bittet Polizist Tom Hackett (Paul Blackthorne) sie bei der Aufklärung eines Verbrechens um ihre Mithilfe.

Manifest

Plötzlich taucht ein Flugzeug, das vor fünf Jahren abgestürzt sein soll, mitsamt seinen Passagieren wieder auf. Die Menschen an Bord erinnern sich nicht an die Zeit ihres Verschwindens … Kommt da ein neues ‚Lost‘ oder ‚Returned‘ auf uns zu? Wir werden sehen.