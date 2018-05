‚Robin Hood‘: Erster Teaser-Trailer zur Neuverfilmung

Mit der Neuverfilmung von ‚Robin Hood‘ meldet sich der König der Diebe wieder einmal zurück in den Kinos. Regisseur Otto Bathurst setzt im ersten Teaser-Trailer auf knallharte Action, Feuersbrünste und Stunts in Zeitlupe – Taron Egerton (‚Kingsman‘) verkörpert darin den „militarisierten Anarchisten“ aus dem Sherwood Forest.

„Ein militarisierter Anarchist und Revolutionär, ein Freiheitsdenker und die Wahrheit Suchender“, so beschrieb Otto Bathurst seinen Robin Hood. Und tatsächlich fackelt der berühmte Dieb (dargestellt von Taron Egerton) im ersten Teaser-Trailer zum Action-Abenteuer nicht lange und stiehlt mit Kumpel Little John (Jamie Foxx) von den Reichen, um es den Armen zu geben – wenn nötig mit Gewalt.

König der Diebe kommt zurück ins Kino

Stilsichere und actiongeladene Bilder hat Bathurst bereits unter anderem für die Gangster-Serie ‚Peaky Blinders‘ inszeniert, mit ‚Robin Hood‘ – der zeitweise unter dem Titel ‚Robin Hood: Origins‘ firmierte –, gibt der 46-jährige Brite nun sein Kinodebüt. Auf der Leinwand werden unter anderem auch Ben Mendelsohn (‚Rogue One: A Star Wars Story‘) als Sheriff von Nottingham, Bono-Tochter Eve Hewson (‚The Knick‘) als Lady Marian und Jamie Dornan (‚Fifty Shades of Grey‘) als Robin Hoods Halbbruder Will Scarlet zu sehen sein. Produziert wird der Streifen übrigens mitunter von Oscarpreisträger Leonardo DiCaprio.

‚Robin Hood‘ - #1 Teaser-Trailer © Video: YouTube

Die Neuauflage der berühmten ‚Robin Hood‘-Sage läuft am 11. Jänner 2019 in den österreichischen Kinos an.