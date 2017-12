‚Ready Player One': Spielbergs neuer Sci-Fi-Thriller

Neues Action-Adventure-Sci-Fi-Werk von Steven Spielberg, ‚Ready Player One‘ ist in Sicht. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Oscar-Preisträger Steven Spielberg (68) bereitet uns ein neues Science-Fiction-Spektakel: Er bringt ‚Ready Player One‘ von Autor Ernest Cline auf die Leinwand.

Ernest Cline liefert die Vorlage zum Film © Archiv



Der Roman (Veröffentlichung: 2011) spielt im Jahr 2044 in der virtuellen Welt Oasis. Dorthin flüchten sich Menschen aus ihrem trostlosen, realen Leben, um an einer Schatzjagd in der scheinbar idyllischen Online-Welt teilzunehmen. Wer das Buch nicht kennt, erfährt dann spätestens im Frühling 2018 wie es weitergeht, da soll der Film in die Kinos kommen.

Erster Trailer: Einen Vorgeschmack auf ,Ready Player One’ gibt es hier:

Die Besetzungsliste klingt mal gut und liest sich wie folgt: Olivia Cooke, Tye Sheridan, Ben Mendelsohn, Simon Pegg und T. J. Miller.