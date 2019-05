Von Mewtu gegen Mew bis POKÉMON Meisterdetektiv Pikachu: Hier gibt es alle Filme und Spin-offs aus dem Pokémon-Universum in chronologisch richtiger Reihenfolge.

Seit 1996 liebt die Welt die kleinen Taschenmonster namens Pokémon. Dem Erfolg des 1996 erstmals veröffentlichten Spieles folgten eine Anime-Fernsehserie, ein Sammelkartenspiel, eine große Zahl von Merchandising-Produkten und seit 1998 bisher 21 Kinofilme.

Am 18. Juli 1998 feierte der erste Kinofilm zur Fernsehserie seine Premiere in den japanischen Kinos. Wegen des immensen Erfolgs der Fernsehserie und des ersten Kinofilms entschied man sich, jedes Jahr einen weiteren Film zu produzieren. Die Filme sollten möglichst mit der Handlung der Fernsehserie übereinstimmen und ein legendäres bzw. seltenes Pokémon thematisieren.

ALLE POKÉMON-FILME IN DER RICHTIGEN REIHENFOLGE – MIT TRAILER UND FILMPOSTER:

1) Pokémon – Der Film

Pikachu-Vorfilm: Pikachus Ferien

Generation: Originalserie

Veröffentlichung: Japan: 18. Juli 1998, USA: 12. November 1999, Deutschland: 13. April 2000

IMDb-Bewertung: 6,1

© Warner Bros.

Worum es geht:

Mewtwo, das mächtigste, aber auch fieseste Pókemon der Welt, das fernab jeglichen Geschehens in einem gespenstischen Labor geklont worden ist, lädt die besten Pókemon-Trainer zum Wettkampf auf eine geheimnisvolle Insel. Doch das gemeine Wesen mit den scharfen Zähnen hat nur Böses im Sinn: Mit megastarken Kampfgenossen will die orangefarbene Kreatur seinen kleinen Artgenossen den Garaus machen.

Nicht einmal Star-Coach Ash ist da in der Lage, der dramatischen Schlacht ein absehbares Ende zu bereiten. Die ausweglose Situation nimmt jedoch just in dem Augenblick eine positive Wendung, als dem furchtlosen Ash ein Schutzengel zu Hilfe eilt: Gemeinsam mit Mew, dem legendären 151. Pókemon, sagen sie Mewtwo den Kampf an ...

Pokémon – Der Film (1998) - Mewtu gegen Mew © Video: YouTube

Pokémon – Der Film Mewtu gegen Mew gibt es hier*

2) Pokémon 2 – Die Macht des Einzelnen

Pikachu-Vorfilm: Pikachu – Die Rettung

Generation: Originalserie

Veröffentlichung: Japan: 17. Juli 1999, USA: 21. Juli 2000, Deutschland: 21. Dezember 2000

IMDb-Bewertung: 6,0

© Warner Bros.

Worum es geht:

Der mächtige Lawrence III will die drei legendären Vogel-Pokémons Lavados, Zapdos und Arktos einfangen, um mit ihnen als Köder das geheimnisumwobene Meeresmonster Lugia, den Wächter der Elemente, zu zähmen. Dadurch stört er aber das Gleichgewicht der Elemente und entfesselt ein Unwetter, das die Erde zu überfluten droht. Dies kann laut einer mystischen Prophezeiung nur Trainer Ash Ketchum verhindern, indem er die auf Feuer-, Blitz- und Eis-Insel verborgenen Kristallkugeln auf dem Berg-Heiligtum der Insel Shamouti zusammenträgt.

Pokémon 2 – Die Macht des Einzelnen (1999) © Video: YouTube

Pokémon 2 – Die Macht des Einzelnen gibt es hier*

3) Pokémon 3 – Im Bann der Incognito / Im Bann des Unbekannten*

Pikachu-Vorfilm: Pikachu und Pichu

Generation: Originalserie

Veröffentlichung: Japan: 8. Juli 2000, USA: 6. April 2001, Deutschland: 21. Juni 2001

IMDb-Bewertung: 5,7

© Warner Bros.

Worum es geht:

Eine Katastrophe bricht über Greenfield herein, als der Ort unter einem riesigen Teppich aus Kristallen verschwindet. Ash, Pikachu und ihre Freunde wollen versuchen, die einst so schöne Stadt von diesem Fluch zu befreien. Bei ihrem Eintreffen entführt das legendäre Pokémon Entei auch noch Ashs Mutter in die Kristallwelt. Ash macht sich auf zu ihrer Rettung, ohne zu wissen, was ihn erwartet: ein junges Mädchen, dessen Traumwelt sich in eine albtraumhafte Realität verwandelt hat. Und dahinter steckt das einflussreichste Pokémon, das jemals existiert hat - Icognito.

Pokémon 3 – Im Bann der Incognito / Im Bann des Unbekannten (2000) © Video: YouTube

*In Deutschland wurde der Film aufgrund eines Übersetzungsfehlers aus dem Englischen unter dem Namen Pokémon 3 – Im Bann des Unbekannten beworben, diesen Titel findet man z. B. auch in der IMDb.

Pokémon 3 – Im Bann der Incognito / Im Bann des Unbekannten gibt es hier*

Fortsetzung von 1.) Mewtu kehrt zurück

Pikachu-Vorfilm: -

Generation: Originalserie

Veröffentlichung (TV-Special): Japan: 30. Dezember 2000, USA: 4. Dezember 2001, Deutschland: 18. Juli 2002

IMDb-Bewertung: 6,5

© Nintendo

Worum es geht:

Nach einem Vorspann, der die Entstehung und den Werdegang Mewtus erzählt, reisen wir mit Pokémon-Trainer Ash Ketchum und seinen Freunden zum geheimnisvollen Tal der Reinheit. Ein beschwerlicher Weg, der eigentlich nur mit dem einmal monatlich fahrenden Bus zu überwinden ist. Sie verpassen diesen, doch lernen sie dafür Domino kennen (auch als schwarze Tulpe bekannt), die allerdings als Agentin für das Team Rocket arbeitet. Im Tal leben zurückgezogen der zur Freundlichkeit bekehrte Mewtu, der von herrschsüchtigen Menschen erschaffene Klon, nebst den anderen Pokémon-Klons. Das Team Rocket möchte allerdings zeitgleich Mewtu gefangen nehmen, um zur Erlangung der Weltherrschaft dessen Kräfte einzusetzen. Selbstverständlich lässt unsere Hauptfigur Ash Ketchum nichts unversucht, die Pläne der Rockets zu vereiteln. Doch wird das Team Rocket jemals aufhören, krumme Sachen zu drehen?

Fortsetzung von Pokemon – Der Film: Mewtu kehrt zurück (2000) © Video: YouTube

Pokémon Mewtu kehrt zurück gibt es hier*

4) Pokémon 4 – Die zeitlose Begegnung

Pikachu-Vorfilm: Pikachu's PikaBoo

Generation: Originalserie

Veröffentlichung: Japan: 7. Juli 2001, USA: 11. Oktober 2002, Deutschland: 23. August 2003

IMDb-Bewertung: 5,7

© Miramax

Worum es geht:

Für Ash, Pikachu und die anderen Freunde beginnt eines der aufregendsten Abenteuer ihres Lebens, als sie dem seltenen und geheimnisumwitterten Pókemon Celebi im Wald begegnen. Denn Celebi besitzt die besondere Fähigkeit, zwischen den Zeiten zu reisen. Um sich vor einem gefährlichen Pókemon-Jäger in Sicherheit zu bringen, war Celebi mit einem Jungen namens Sammy aus der Vergangenheit in die Gegenwart geflohen und ahnte nicht, dass hier ein noch erbarmungsloser Feind lauert. Mit Hilfe spezieller Pokebälle, der Dark Balls, verwandelt dieser die Pókemon in teuflische Kreaturen. Als Celebi gefangen genommen wird, hängt von seiner Rettung das Schicksal des ganzen Waldes ab. Die letzte Hoffnung ruht nun auf Suicune, einem Mysteriösen Pókemon, das mit Ash, Pikachu und den anderen gegen das Böse kämpft...

Pokémon 4 – Die zeitlose Begegnung (2001) © Video: YouTube

Pokémon 4 – Die zeitlose Begegnung gibt es hier*

5) Pokémon Heroes – Der Film

Pikachu-Vorfilm: Camp Pikachu

Generation: Originalserie

Veröffentlichung: Japan: 13. Juli 2002, USA: 16. Mai 2003, Deutschland: 13. Mai 2004

IMDb-Bewertung: 6,2

© Miramax

Worum es geht:

Die Pókemon-Trainer und besten Freunde Ash, Misty und Marco sind unterwegs in Alto Mare, um einem Bootsrennen bei zu wohnen bzw. dabei mit zu machen. Ash verliert zwar, gerät aber dafür auf die Spur von zwei Diebinnen, deren gefährliche Beute ein katastrophales Ende für die Lagunenstadt heraufbeschwört. Doch zum Glück sind die zwei SchutzPókemons der Stadt, Latias und Latios, nicht nur Legende, sondern Wirklichkeit und retten die Stadt, ihre Bewohner und die drei Freunde vor einer riesigen Flutwelle.

Pokémon Heroes – Der Film (2002) © Video: YouTube

6) Pokémon 6 – Jirachi: Wishmaker

Pikachu-Vorfilm: Gotta Dance!!

Generation: Advanced Generation

Veröffentlichung: Japan: 19. Juli 2003, USA: 1. Juni 2004, Deutschland: 14. Mai 2007

IMDb-Bewertung: 5,9

© Miramax

Worum es geht:

Nur alle 1000 Jahre ist für einen Zeitraum von sieben Tagen der Millennium-Komet am nächtlichen Himmel zu sehen. Gleichzeitig erwacht auch das legendäre Pókemon Jirachi aus seinem tausendjährigen Schlaf, um die Energie des Kometen in sich aufzunehmen. Diese Energie gibt es dann wieder an die Erde weiter, um den Ort Forina wachsen zu lassen.

Dieses Mal aber hat ein Magier namens Butler gemeinsam mit seiner langjährigen Freundin Diane den Stein ausgegraben, in den Jirachi eingeschlossen war, und ihn aus Forina weggebracht.

Schnell wird klar, was Butler plant: Er war früher Forscher im Team Magma und möchte das legendäre Pókemon Groudon wieder auferwecken. Butler hat sich das perfekte System entwickelt, konnte aber keine Energiequelle finden, die stark genug gewesen wäre, es in der Praxis umzusetzen. Deshalb hofft er, die von Jirachi aufgenommene Energie für seine Zwecke nutzen zu können.

Als Butler dann aber seinen Plan in die Tat umsetzt, wird ein falscher Groudon geschaffen, der Forina in ein Ödland verwandelt und sofort beginnt, die Lebenskraft aller Lebewesen in seiner Nähe aufzusaugen.

Können Jirachi und seine Freunde, die er bei diesem Abenteuer kennenlernt, den Magier aufhalten oder kommt es zu einer unausweichlichen Katastrophe?

Pokémon 6 – Jirachi: Wishmaker (2003) - Fanmade © Video: YouTube

Pokémon 6 – Jirachi: Wishmaker gibt es hier*

7) Pokémon 7 – Destiny Deoxys

Pikachu-Vorfilm: -

Generation: Advanced Generation

Veröffentlichung: Japan: 17. Juli 2004, USA: 22. Januar 2005, Deutschland: 3. September 2007

IMDb-Bewertung: 6,1

© Miramax

Worum es geht:

Ein seltsamer Komet stürzt auf der Erde ab - in ihm verborgen zwei Deoxys, Pokémons aus dem Weltall. Beim Eintritt in die Atmosphäre wird Rayquaza der bekannte Himmelswächter fast verwundet. Es kommt zu einem spektakulären Kampf mit knappem Ausgang.

Vier Jahre später: Ash, May, Brock, und Max reisen in die Hightech-Stadt Larousse City, wo sie Tory begegnen, einen Jungen, mit einem mysteriösen Freund, einer Lichtgestalt. Tory hat große Angst vor Pokémons, da er den Kampf zwischen Rayquaza und der Deoxys gesehen hat.

In dem Duellturm von Larousse City kommt es zu einem Doppelkampf zwischen Ash und Tory gegen Rafe und Sid. Dass jedoch Ash Tory mit einem Pokémon-Trainer verwechselt hat, wird ihnen zum Verhängnis. Der Kampf ist relativ schnell beendet, das Team von Ash verliert.

Später trifft sich Ash mit Torys Eltern und alle verbringen einen lustigen Abend. Plötzlich glüht am Himmel ein violettes Polarlicht auf. Das violette Deoxys ist in Aufruhr und auf der Suche nach seinem Freund, der beim Aufprall des Kometen von ihm getrennt wurde. Nun ist die Zeit knapp. Ash und Pikachu müssen das grüne Deoxys finden, bevor es die Stadt zerstört…

Pokémon 7 – Destiny Deoxys (2004) © Video: YouTube

Pokémon 7 – Destiny Deoxys gibt es hier*

8) Pokémon 8 – Lucario und das Geheimnis von Mew

Pikachu-Vorfilm: -

Generation: Advanced Generation

Veröffentlichung: Japan: 16. Juli 2005, USA: 19. September 2006, Deutschland: 6. Dezember 2007

IMDb-Bewertung: 7,0

© Toho

Worum es geht:

Es wird erzählt, dass der Hüter der Aura vor vielen Jahren mit seinem Partner Lucario die Welt vor der Zerstörung rettete. Kann diese Legende wahr sein? Ash und seine Freunde erfahren es, als Lucario erwacht und Pikachu verschwindet! Ashs und Lucarios Reise führt zu einem geheimnisvollen Baum und dem mysteriösen Pokémon Mew!

Pokémon 8 – Lucario und das Geheimnis von Mew (2005) © Video: YouTube

Pokémon 8 – Lucario und das Geheimnis von Mew gibt es hier*

9) Pokémon 9 – Pokémon Ranger und der Tempel des Meeres

Pikachu-Vorfilm: -

Generation: Advanced Generation

Veröffentlichung: Japan: 15. Juli 2006, USA: 23. März 2007, Deutschland: 10. Juli 2008

IMDb-Bewertung: 6,1

© Toho

Worum es geht:

Der vierte und letzte Kinofilm der Advanced Generation. Es geht es um den Pokémon Ranger Jack Walker, der auf einer Mission ist und dabei etwas mit einem Ei zu tun hat, aus dem das neue Pokémon Manaphy schlüpft. Neben Manaphy kommen drei weitere Pokémon aus Pokémon Diamant- und Perl-Edition (Mantirps, Plaudagei und Bamelin) im Film vor.

Pokémon 9 – Pokémon Ranger und der Tempel des Meeres (2006) © Video: YouTube

10) Pokémon 10 – Der Aufstieg von Darkrai

Pikachu-Vorfilm: -

Generation: Diamond and Pearl

Veröffentlichung: Japan: 14. Juli 2007, USA: 24. Februar 2008, Deutschland: 12. Dezember 2008

IMDb-Bewertung: 6,5

© Toho

Worum es geht:

Ash glaubt, er wüsste alles über Pokémon. Ist er bereit, dem geheimnisvollen Darkrai gegenüberzutreten? Auf ihrem Weg durch Alamos Town, wo sich die Raum-Zeit-Türme erheben, entdecken Ash und seine Freunde, dass der Garten des Ortes zerstört wurde. Baron Alberto schiebt die Schuld auf Darkrai. Wie aufs Stichwort erscheint Darkrai und stellt sich unseren Helden in den Weg! Was genau ist Darkrai? Freund oder Feind? Als über Alamos Town ein Kampf zwischen den Legendären Pokémon Dialga und Palkia ausbricht und ein Loch im Raum-Zeit-Kontinuum droht, stellt sich die Frage, ob Ash und seine Freunde Darkrais wahres Wesen zum Vorschein bringen können!

Pokémon 10 – Der Aufstieg von Darkrai (2007) © Video: YouTube

Pokémon 10 – Der Aufstieg von Darkrai gibt es hier*

11) Pokémon 11 – Giratina und der Himmelsritter

Pikachu-Vorfilm: -

Generation: Diamond and Pearl

Veröffentlichung: Japan: 19. Juli 2008, USA: 13. Februar 2009, Deutschland: 9. April 2009

IMDb-Bewertung: 6,3

© Universal

Worum es geht:

Ash und seine Freunde scheuen keine Auseinandersetzung! Sie wissen, dass die kleinen Dinge oft den größten Unterschied ausmachen! Sie treffen ein mutiges Pokémon namens Shaymin, das versucht, seine Freunde wiederzufinden. Dabei stolpert es geradewegs in einen Kampf zwischen Dialga und Giratina, den Verfechter der Gegenwelt. Mischt man der Handlung noch einen Forscher, einen Bösewicht, der Giratina kontrollieren will, und einen Plan zur Weltherrschaft unter, hat man alle Zutaten für einen monumentalen Pokémon Film! Werden sich Ash und seine Freunde aus dieser Klemme befreien können? Wird Shaymin wieder mit seinen Freunden vereint werden?

Pokémon 11 – Giratina und der Himmelsritter (2008) © Video: YouTube

Pokémon 11 – Giratina und der Himmelsritter gibt es hier*

12) Pokémon 12 – Arceus und das Juwel des Lebens

Pikachu-Vorfilm: -

Generation: Diamond and Pearl

Veröffentlichung: Japan: 18. Juli 2009, USA: 20. November 2009, Deutschland: 12. März 2010

IMDb-Bewertung: 6,4

© Toho

Worum es geht:

Einst hat Arceus den Bewohnern von Michina Town einen Teil seiner Macht in Form des Juwels des Lebens gegeben, um ihnen zu helfen. Als es an der Zeit war, diese Macht zurückzugeben, wurde Arceus jedoch betrogen! Jahre später kehrt Arceus voller Zorn zurück, um die gestohlene Macht zurückzuerlangen. Nicht einmal die vereinten Kräfte von Dialga, Palkia und Giratina können Arceus‘ Zerstörungswut Einhalt gebieten. Ash und seine Freunde haben sich mit Sheena verbündet und einen Weg gefunden, die Fehler der Vorväter gutzumachen. Es wird eine gefährliche Reise für die Freunde werden, denn selbst wenn sie das Juwel des Lebens zurückgeben können, bleibt abzuwarten, ob sie Arceus rechtzeitig stoppen können!

Pokémon 12 – Arceus und das Juwel des Lebens (2009) © Video: YouTube

Pokémon 12 – Arceus und das Juwel des Lebens gibt es hier*

13) Pokémon 13 – Zoroark: Meister der Illusionen

Pikachu-Vorfilm: -

Generation: Diamond and Pearl

Veröffentlichung: Japan: 10. Juli 2010, USA: 5. Februar 2011, Deutschland: 15. April 2011

IMDb-Bewertung: 6,2

© Toho

Worum es geht:

Kodai will Celebi fangen und deswegen reist Celebi in die Zukunft. Dort allerdings sieht er schreckliche Dinge. In der Gegenwart nehmen Ash und seine Freunde inzwischen an einem Turnier teil. Hierbei lernen sie das neue Pokémon Zoroark kennen, welches gerne die Form anderer Personen und Pokémons annimmt. Zoroark ist dabei auf der Suche nach seinem Freund Zorua, doch dann greift Zororak die Stadt Crown City an. Kodai hat ihn gezwungen und jetzt sind alle Menschen geflüchtet. Doch dann taucht Celebi zurück in der Gegenwart wieder auf …

Pokémon 13 – Zoroark: Meister der Illusionen (2010) © Video: YouTube

14) Pokémon 14 Weiß – Victini und Zekrom / Pokémon 14 Schwarz – Victini und Reshiram

Pikachu-Vorfilm: -

Generation: Best Wishes

Veröffentlichung: Japan: 16. Juli 2011, USA: Dezember 2011, Deutschland: 8. April 2012 / 15. April 2012 und 31. März / 1. April 2012 (Pay TV)

IMDb-Bewertung: 6,1

© Universal

Worum es geht:

Das mysteriöse Pokémon Victini wird entführt. Kann sich Ash als wahrer Held erweisen und zur Befreiung von Victini die Unterstützung des legendären Pokémon Reshiram - oder Zekrom - gewinnen?

Pokémon 14 Weiß – Victini und Zekrom / Pokémon 14 Schwarz – Victini und Reshiram (2011) © Video: YouTube

Pokémon 14 Weiß – Victini und Zekrom / Pokémon 14 Schwarz – Victini und Reshiram gibt es hier*

15) Pokémon 15 – Kyurem gegen den Ritter der Redlichkeit

Pikachu-Vorfilm: Meloetta no Kirakira Recital

Generation: Best Wishes

Veröffentlichung: Japan: 14. Juli 2012, USA: 8. Dezember 2012, Deutschland: 23. Februar 2013

IMDb-Bewertung: 5,6

© Universal

Worum es geht:

Während einer Zugreise treffen Ash und seine Freunde auf ein verletztes Pokémon, das sie nicht identifizieren können. Gerade als sie ihm helfen wollen, wird der Zug vom legendären Kyurem angegriffen. Ash und seine Begleiter bringen das unbekannte Pokémon in Sicherheit und erfahren schon bald seine Geschichte.

Das mystische Pokémon Keldeo ist auf einer Mission: es muss seine Freunde Cobalion, Terrakion und Virizion - die Schwerter der Gerechtigkeit - aus den eisigen Fängen von Kyurem befreien. Doch Kyurem hat andere Pläne, und seine gesteigerte Macht als schwarzes oder weißes Kyurem, lässt die Erfolgsaussichten düster erscheinen. Hat Keldeo den Mut sich dieser Bedrohung zu stellen?

Pokémon 15 – Kyurem gegen den Ritter der Redlichkeit (2012) © Video: YouTube

Pokémon 15 – Kyurem gegen den Ritter der Redlichkeit gibt es hier*

16) Pokémon 16 – Genesect und die wiedererwachte Legende

Pikachu-Vorfilm: Pokémon: Evoli und seine Freunde

Generation: Best Wishes

Veröffentlichung: Japan: 13. Juli 2013, USA: 19. Oktober 2013, Deutschland: 19. Oktober 2013 (Vorfilm: 6. Dezember 2013)

IMDb-Bewertung: 5,6

© Toho

Worum es geht:

Als eine Großstadt von einer großen Gefahr bedroht wird, liegt es an Ash, Pikachu und ihren Freunden, das Unheil abzuwenden.

Ein riesiges Pokémon-Habitat inmitten des geschäftigen Treibens einer Metropole sollte sich eigentlich als perfektes neues Heim für eine Gruppe Genesect eignen, aber die Ankunft dieser fünf Mysteriösen Pokémon entwickelt sich schnell zu einem Problem. Zum einen bedroht ihr Nest das Umspannwerk der Stadt und zum anderen greifen sie jeden an, der sich ihrem Nest auch nur ansatzweise nähert.

Hinzu kommt, dass ihre Anwesenheit die Aufmerksamkeit des Legendären Pokémon Mewtu geweckt hat, das sich gut in die Genesect hineinversetzen kann, denn seine Ursprünge lassen sich ebenfalls auf menschliches Einwirken zurückverfolgen. Der Anführer der Gruppe der Heimatlosen, ein rotes Genesect, ist Mewtu gegenüber sehr misstrauisch eingestellt, sodass die Situation schnell außer Kontrolle gerät. Können Ash und seine Freunde den zerstörerischen Kräften dieser beiden mächtigen Pokémon Einhalt gebieten, bevor sie die Stadt dem Erdboden gleichmachen?

Pokémon 16 – Genesect und die wiedererwachte Legende (2013) © Video: YouTube

17) Pokémon 17 – Diancie und der Kokon der Zerstörung

Pikachu-Vorfilm: Was ist das für ein Schlüssel, Pikachu?

Generation: XY

Veröffentlichung: Japan: 19. Juli 2014, USA: 8. November 2014, Deutschland: 1. Mai 2015 (DisneyXD)

IMDb-Bewertung: 5,6

© Toho

Worum es geht:

Das Mysteriöse Pokémon Diancie herrscht über das Diamantenreich, in dem sehr viele Rocara leben. Das Leben des Herz-Diamanten, der das Land mit seiner Energie versorgt, neigt sich dem Ende zu, und Diancie ist noch nicht stark genug, einen neuen zu erschaffen. Diancie macht sich auf die Suche nach dem Legendären Pokémon Xerneas, um es um Hilfe zu bitten. Unterwegs gerät Diancie an eine Gruppe von Dieben, die seine Fähigkeit, Diamanten zu schaffen, kontrollieren will. Die Diebe wecken jedoch versehentlich das Legendäre Pokémon Yveltal in seinem Kokon auf. Können Ash und seine Freunde Diancie zu seiner wahren Kraft verhelfen, Yveltals Aggression ein Ende setzen und das Diamantenreich retten?

Pokémon 17 – Diancie und der Kokon der Zerstörung (2014) © Video: YouTube

Pokémon 17 – Diancie und der Kokon der Zerstörung gibt es hier*

18) Pokémon 18 – Hoopa und der Kampf der Geschichte

Pikachu-Vorfilm: Pokémon: Pikachu und die Pokémon-Musiktruppe

Generation: XY

Veröffentlichung: Japan: 18. Juli 2015, USA: 19. Dezember 2015, Deutschland: 19. Jänner 2016

IMDb-Bewertung: 6,1

© Manga Entertainment

Worum es geht:

In einer Wüstenstadt am Meer treffen Ash, Pikachu und ihre Freunde das Mysteriöse Pokémon Hoopa, das die Fähigkeit besitzt, alle möglichen Dinge, einschließlich Menschen und Pokémon, durch seine magischen Ringe herbeizurufen. Das kleine Schabernack-Pokémon setzt dieses Talent gerne dazu ein, Menschen harmlose Streiche zu spielen. Aber wenn seine wahre Macht entfesselt wird, verliert es die Kontrolle und verwandelt sich in das gewaltige, furchterregende Entfesselte Hoopa! Vor langer Zeit gelang es einem mutigen Helden, seiner Zerstörungswut Einhalt zu gebieten und es in eine besondere Flasche zu verbannen. Nun, da die Flasche wiederentdeckt wurde, muss sich Hoopa seiner größten Angst stellen! Kann Ash seinem neuen Freund helfen, seine dunkle Seite zu bezwingen, oder wird sich ein gefährliches Geheimnis in einem legendären Kampf entladen?

Pokémon 18 – Hoopa und der Kampf der Geschichte (2015) © Video: YouTube

Pokémon 18 – Hoopa und der Kampf der Geschichte gibt es hier*

19) Pokémon – Der Film: Volcanion und das mechanische Wunderwerk

Pikachu-Vorfilm: -

Generation: XY

Veröffentlichung: Japan: 16. Juli 2016, USA: 5. Dezember 2016, Deutschland: 19. November 2016

IMDb-Bewertung: 6,1

© Toho

Worum es geht:

Der Ruf des Seelenherzens ... Ash begegnet dem Mysteriösen Pokémon Volcanion, als es plötzlich vom Himmel stürzt und eine riesige Staubwolke aufwirbelt. Ash wird durch eine geheimnisvolle Kraft mit ihm verbunden! Volcanion misstraut der Menschheit und flieht, um seine Rettungsaktion fortzusetzen, wobei es aber Ash mitschleppen muss. Sie erreichen eine Stadt voller Zahnräder und Getriebe, wo ein korrupter Minister die Erfindung aller Erfindungen gestohlen hat: das Künstliche Pokémon Magearna, das vor über 500 Jahren erschaffen wurde. Er hat vor, mit dessen mysteriösen Kräften das mechanische Königreich zu kontrollieren! Können Ash und Volcanion zusammenarbeiten, um Magearna zu retten? Einer der größten Kämpfe der Pokémon-Geschichte steht bevor!

Pokémon – Der Film: Volcanion und das mechanische Wunderwerk (2016) © Video: YouTube

20) Pokémon – Der Film: Du bist dran!

Pikachu-Vorfilm: -

Generation: Sonne & Mond

Veröffentlichung: Japan: 15. Juli 2017, USA: 5. November 2017, Deutschland: 5. November 2017

IMDb-Bewertung: 6,4

© Toho

Worum es geht:

Ash und Pikachu sind ein Traumpaar - doch wie haben sie sich eigentlich kennen gelernt? Die Anfänge ihrer Freundschaft führt sie auf die Suche nach dem legendären Pokémon Ho-Oh. Unterwegs müssen sie allerlei Abenteuer bestehen. So treffen sie etwa auf die Trainer Verena und Konstantin. Doch es gibt auch eine große Überraschung, als das mysteriöse Pokémon Marshadow auftaucht. Können Ash und Pikachu die Rätsel um die Pokémons aufklären?

Pokémon – Der Film: Du bist dran! (2017) © Video: YouTube

Pokémon – Der Film: Du bist dran! gibt es hier*

21) Pokémon – Der Film: Die Macht in uns

Pikachu-Vorfilm: -

Generation: Sonne & Mond

Veröffentlichung: Japan: 13. Juli 2018, USA: 24. November 2018, Deutschland: 9. Dezember 2018

IMDb-Bewertung: 6,5

© Manga Entertainment

Worum es geht:

Einmal pro Jahr findet das Wind-Festival in Fula City statt, wo die Menschen gemeinsam mit dem Wind leben. Sie halten noch immer am dem uralten Glauben fest, dass das Legendäre Pokémon Lugia am letzten Festivaltag den heiligen Wind bringen wird. Als jedoch eine Reihe von Vorfällen nicht nur das Festival bedroht, sondern auch alle Menschen und Pokémon in Fula City in Gefahr bringt, können Ash und Pikachu die Situation allein nicht retten. Werden alle trotz ihrer Unterschiede zusammenfinden, um ihren Ort zu retten? Oder wird alles zerstört werden?

Pokémon – Der Film: Die Macht in uns (2018) © Video: YouTube

Realverfilmung 1) POKÉMON Meisterdetektiv Pikachu

Veröffentlichung: Österreich: 10. Mai 2019, USA: 10. Mai 2019

IMDb-Bewertung: noch nicht verfügbar

© Warner Bros.

Worum es geht:

Realfilm-Spin-off zur Pókemon-Filmreihe: Tim Goodman (Justice Smith), ein ehemaliger Pokémon-Trainer, trifft eines Tages auf ein sprechendes Pikachu (Ryan Reynolds), mit dem er sich auf die Suche macht, um seinen verschwundenen Vater zu finden.

POKÉMON Meisterdetektiv Pikachu (2019) © Video: YouTube

