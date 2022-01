Toy Story, Nemo, Cars & Co: Alle Pixar-Filme im Ranking

Mit ihren beliebten Animationsfilmen hat die amerikanische Filmschmiede Pixar das Kino geprägt und Kinder wie Erwachsene auf der ganzen Welt verzaubert. Wir haben alle Streifen genauer unter die Lupe genommen und nach Qualität sortiert – vom schlechtesten zum besten Film. Wir wünschen viel Spaß!

Platz 24) Cars 2 (2011)

Cars 2 (2011) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: John Lasseter, Brad Lewis

John Lasseter, Brad Lewis Originaltitel: Cars 2

Cars 2 IMDb-Bewertung: 6,1/10

Worum es in Cars 2 geht:

Als der rote Superflitzer Lightning McQueen eine Einladung zum World Grand Prix erhält, lässt er sich nicht zweimal bitten. Japan, Italien und England sind die Stationen des Rennens, zu denen ihn Kumpel Hook begleitet. Während McQueen die Konkurrenz aufmischt, wird Hook vom britischen Geheimdienst irrtümlich für einen CIA-Agenten gehalten und deckt in der Folge eine Verschwörung um die Markteinführung von Bio-Benzin auf.

Platz 23) Arlo & Spot (2015)

Arlo & Spot (2015) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Peter Sohn

Peter Sohn Originaltitel: The Good Dinosaur

The Good Dinosaur IMDb-Bewertung: 6,7/10

Worum es in Arlo & Spot geht:

Was, wenn die Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren nicht ausgestorben wären? Sie würden u. a. im amerikanischen Westen leben und eine Farm bestellen wie die pflanzenfressenden Apatosaurier Henry und Ida. Das Paar freut sich über Nachwuchs, wobei Arlo ein ängstlicher Zeitgenosse ist. Zwecks Abhärtung soll er das lästige Kriechtier, das die Mais-Vorräte dezimiert, fangen und erlegen. Letzteres entpuppt sich freilich als verwaistes Menschenkind …

Platz 22) Cars 3: Evolution (2017)

Cars 3: Evolution (2017) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Brian Fee

Brian Fee Originaltitel: Cars 3

Cars 3 IMDb-Bewertung: 6,7/10

Worum es in Cars 3: Evolution geht:

Das Leben besteht nicht nur aus Siegen, und auch die größten Helden werden einmal älter. Genau diese Erfahrung muss Heißsporn Lightning McQueen auch machen. In den nationalen Rennen wird er immer öfter überholt und in den Windschatten verbannt, eine neue Generation von Rennern legt das jetzt gültige hohe Tempo vor. Trotzdem hat der rote Renner nicht die geringste Absicht, Richtung Pension abzubiegen – er will selbst bestimmen, wie, wann und unter welchen Umständen er dereinst sein letztes Rennen fährt. Einmal noch will er den prestigeträchtigen Piston Cup gewinnen. Danach, als Sieger, kann man leicht abtreten. Doch das ist leichter gesagt als getan. Vor allem der irre schnelle Newcomer Jackson Storm ist für Lightning McQueen ein kaum packbarer Gegner, weil mit etlichen technischen Spielereien ausgestattet, über die McQueen nicht verfügt. Nur die kluge junge Renntechnikerin Cruz Ramirez kann ihm helfen: Sie soll McQueen trainieren und ihm die neuesten Tricks aus dem Rennzirkus beibringen. Und sie hat auch schon ein paar Ideen, wie Lightning einen Gang höherschalten kann …

Platz 21) Cars (2006)

Cars (2006) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: John Lasseter, Joe Ranft

John Lasseter, Joe Ranft Originaltitel: Cars

Cars IMDb-Bewertung: 7,1/10

Worum es in Cars geht:

Lightning McQueen ist ein ziemlich eingebildeter roter Rennwagen, der davon träumt, eines Tages den Piston Cup zu gewinnen. Doch vor dem letzten, alles entscheidenden Rennen bleibt er durch eine Verkettung unglücklicher Pannen im maroden Wüstenstädtchen Radiator Springs an der alten Route 66 hängen. Da er dabei auch noch die einzige Straße des Kaffs ruiniert, wird er vom Richter dazu verdonnert, diese zu reparieren – und lernt dabei ein paar wichtige Lektionen fürs Leben.

Platz 20) Merida – Legende der Highlands (2012)

Merida – Legende der Highlands (2012) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Steve Purcell, Mark Andrews, Brenda Chapman

Steve Purcell, Mark Andrews, Brenda Chapman Originaltitel: Brave

Brave IMDb-Bewertung: 7,1/10

Worum es in Merida – Legende der Highlands geht:

Merida, Prinzessin im schottischen Mittelalter, wird von ihrer Mutter auf ihre Rolle als künftige Monarchin vorbereitet. Statt auf die Etikette zu achten, reitet der hitzköpfige Rotschopf aber lieber durch die Highlands und übt sich im Bogenschießen. Um den Frieden im Königreich zu bewahren, soll Merida den Sohn eines Nachbar-Clanchefs heiraten. Für die abenteuerlustige Prinzessin kommt das nicht infrage. Also blamiert sie ihre potenziellen Ehemänner beim traditionellen Bogenschießen einfach. Nach einem Streit mit ihrer Mutter folgt Merida einem Irrlicht in den Wald zu einer Hexe. Von dieser wünscht sie sich einen Zauber, der ihre Mutter ändern soll. Ein großer Fehler …

Platz 19) Das große Krabbeln (1998)

Das große Krabbeln (1998) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: John Lasseter, Andrew Stanton

John Lasseter, Andrew Stanton Originaltitel: A Bug’s Life

A Bug’s Life IMDb-Bewertung: 7,2/10

Worum es in Das große Krabbeln geht:

Aufregung in der Ameisenkolonie von Prinzessin Atta: Der patscherte Erfinder Flik hat die für den Winter überlebensnotwendige Ernte irrtümlich im Teich versenkt. Was auch insofern blöd ist, als der Grashüpfer Hopper und seine ungute Bande fix mit ihrem Nahrungsanteil gerechnet haben. Jetzt fordert Hopper die doppelte Nahrungsmenge, wenn er im Herbst wiederkommt. Flik organisiert Verstärkung im Kampf gegen die Grashüpfer. Doch die vermeintlichen Rambo-Insekten entpuppen sich als pazifistische Zirkuscrew …

Platz 18) Die Monster Uni (2013)

Die Monster Uni (2013) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Dan Scanlon

Dan Scanlon Originaltitel: Monsters University

Monsters University IMDb-Bewertung: 7,2/10

Worum es in Die Monster Uni geht:

Wie wurden die Helden aus Monster AG (siehe Platz 9) eigentlich Freunde? Ein Prolog entführt uns zu Beginn in die Kindheit von Glupschauge Mike Glotzkowski – und zeigt, wie ein Schulausflug zur Monster AG in ihm die Gewissheit weckt, eines Tages auch ein Schrecker zu werden. Jahre später wird Mike dann tatsächlich von der Monster Uni aufgenommen. Das Studium der Schreckologie erweist sich aber als schwer. Als Streber ist Mike von Anfang an ein Außenseiter, aber alles andere als schrecklich – im Gegensatz zu Sullivan Jr., Spross einer legendären Schreckerdynastie. Als die beiden nach einem Zwischenfall aus dem Angstmacher-Programm ausgeschlossen werden, bleibt ihnen nur eine Chance: ein Sieg bei den universitären Schreck-Spielen. Die zwei müssen sich zusammenraufen …

Platz 17) Findet Dorie (2016)

Findet Dorie (2016) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Andrew Stanton

Andrew Stanton Originaltitel: Finding Dory

Finding Dory IMDb-Bewertung: 7,3/10

Worum es in Findet Dorie geht:

2003 klingelten bei Findet Nemo (siehe Platz 6) die Kassen. Die Merchandising-Welle schwappte in die Kinderzimmer: Überall war der kleine Clownfisch zu sehen, oft begleitet von seiner Freundin Dorie. Die kleine blaue Fischlady steht auch im Fokus dieser Fortsetzung, die mit über einer Milliarde Dollar Einspiel zu einem der Tophits des Jahres 2016 wurde. Zum Plot: Die Paletten-Doktorfisch-Dame Dorie leidet unter ihrem Kurzzeitgedächtnis. Plötzlich erscheinen ihr aber Bruchstücke aus ihrer Vergangenheit. Sie erinnert sich wieder an ihre Familie und daran, dass sie irgendwie mit dem „Juwel von Monterey“ verbunden war. Gemeinsam mit Marlin und Nemo begibt sich Dorie auf die Suche nach ihren Eltern …

Platz 16) Onward: Keine halben Sachen (2020)

Onward: Keine halben Sachen (2020) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Dan Scanlon

Dan Scanlon Originaltitel: Onward

Onward IMDb-Bewertung: 7,4/10

Worum es in Onward: Keine halben Sachen geht:

Die Elfenbrüder Ian und Barley Lightfood leben mit ihrer Mutter ein gewöhnliches Teenagerleben. Doch an Ians 16. Geburtstag führt sie ein Geschenk ihres verstorbenen Vaters auf eine außergewöhnliche Reise, auf der sie herausfinden wollen, ob es nicht doch noch ein wenig echte Magie gibt, die vielleicht sogar ein langersehntes Wiedersehen möglich macht. Und schon stürzen sich die beiden kopfüber in das turbulenteste Abenteuer ihres Lebens!

Platz 15) Luca (2021)

Luca (2021) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Enrico Casarosa

Enrico Casarosa Originaltitel: Luca

Luca IMDb-Bewertung: 7,5/10

Worum es in Luca geht:

Luca lebt an der italienischen Riviera. Er liebt es, mit seinem besten Freund Alberto in der Sonne zu liegen, im Meer zu baden, Eis zu schlecken und tellerweise Pasta zu verschlingen. In der malerischen Küstenstadt Portorosso ahnt indes niemand, dass er und sein bester Freund ein Geheimnis haben: Die beiden sind nämlich keine menschlichen Buben, sondern „Meeresungeheuer“, die ihre eigentliche Form nur annehmen, sobald sie mit Wasser in Berührung kommen. Ihr erster gemeinsamer Ausflug an Land verläuft nicht ohne Pannen. Doch der Trip gerät schließlich zum lebensverändernden Abenteuer, als die beiden die gleichaltrige Giulia kennenlernen … Regisseur Enrico Casarosa schuf mit Luca eine famos animierte – und in jeder Hinsicht bezaubernde Liebeserklärung an seine italienische Heimat, die zugleich auch eine schöne Toleranz-Botschaft transportiert.

Platz 14) Die Unglaublichen 2 (2018)

Die Unglaublichen 2 (2018) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Brad Bird

Brad Bird Originaltitel: Incredibles 2

Incredibles 2 IMDb-Bewertung: 7,6/10

Worum es in Die Unglaublichen 2 geht:

Da ist sie wieder, die unglaubliche Parr-Familie. 14 Jahre sind vergangen, seit die Superhelden mit einem Cliffhanger ihren ersten Film beendet haben. Die Fortsetzung hebt genau dort an, wo ihr erstes Abenteuer 2004 endete: auf dem Parkplatz eines Sportstadions. Der „Tunnelgräber“ sorgt für Chaos. Ihn gilt es zu stoppen – auch wenn Superhelden nach wie vor per Definition illegal sind. Gemeinsam gelingt den Parrs das auch. Die Verwüstungen in der Stadt sind jedoch so groß, dass das Superhelden-Schutzprogramm für sie eingestellt wird. Da treten Tycoon Winston Deavor und seine Schwester Evelyn mit einem Angebot an sie heran: Mithilfe einer Kampagne wollen sie die Superhelden rehabilitieren. Hierfür soll Elastigirl – mit einer Körperkamera ausgestattet – zum Medienstar aufgebaut werden. Bob soll sich inzwischen zurückhalten und um die gemeinsamen Kinder kümmern …

Platz 13) A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando (2019)

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando (2019) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Josh Cooley

Josh Cooley Originaltitel: Toy Story 4

Toy Story 4 IMDb-Bewertung: 7,7/10

Worum es in A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando geht:

Woody, Buzz Lightyear und ihre Freunde sind zurück! Im Kinderzimmer der süßen Bonnie verändert sich einiges. Sie nimmt ein neues Spielzeug in ihrer Sammlung auf: Forky. Woodys ruhiges Kinderzimmerleben nimmt ein jähes Ende, weil Forky eine Identitätskrise hat. Er ist überzeugt, kein Spielzeug zu sein. Er hat eine andere Bestimmung! Gemeinsam erleben Woody und Forky den Roadtrip ihres Lebens - die Welt ist für ein Spielzeug größer als gedacht … Zwar ist der vierte Film der Toy-Story-Reihe technisch makellos inszeniert, die Rettungsaktion von Forky wirkt aber wie ein weiterer Aufguss der Vorgänger-Plots. Mit dem wirklich schönen und emotionalen Ende eröffnen die Macher aber die Möglichkeit eines vielversprechenden Neustarts der Filmreihe.

Platz 12) Toy Story 2 (1999)

Toy Story 2 (1999) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: John Lasseter

John Lasseter Originaltitel: Toy Story 2

Toy Story 2 IMDb-Bewertung: 7,9/10

Worum es in Toy Story 2 geht:

Weil sein Arm eingerissen ist, darf Woody nicht mit Andy ins Feriencamp. Zum Beleidigtsein bleibt dem Cowboy aber keine Zeit: Erst landet er irrtümlich auf einem Flohmarkttisch, dann wird er von einem Sammler gestohlen. Jetzt liegt es an Astronaut Buzz Lightyear, den Wildwest-Kumpel wieder heimzuholen.Tatsächlich kann er Woody aufspüren. Doch der hat in der Wohnung des Diebes neben anderem Spielzeug das kesse Cowgirl Jessie kennengelernt und fragt sich, ob er überhaupt noch zu Andy zurückwill …

Platz 11) Die Unglaublichen (2004)

Die Unglaublichen (2004) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Brad Bird

Brad Bird Originaltitel: The Incredibles

The Incredibles IMDb-Bewertung: 8,0/10

Worum es in Die Unglaublichen geht:

Bob Parr alias Mr. Incredible ist ein Superheld, wie er im Buche steht. Doch als er von einem Selbstmörder wegen unerwünschter Hilfeleistung verklagt wird, löst das eine Prozesswelle aus – und sämtliche Superhelden werden abgeschafft! 15 Jahre später führt Bob ein Normalo-Leben als Familienvater und versucht – wie Ehefrau Helen und ihre Kids – jegliche Superkräfte zu verbergen. Doch ein Geheimauftrag bringt wieder Schwung in ihr Leben …

Platz 10) Ratatouille (2007)

Ratatouille (2007) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Brad Bird, Jan Pinkava

Brad Bird, Jan Pinkava Originaltitel: Ratatouille

Ratatouille IMDb-Bewertung: 8,0/10

Worum es in Ratatouille geht:

Ratte Rémy ist ein Feinspitz und träumt davon, Haubenkoch zu werden wie sein Vorbild Gusteau. Sehr zum Missfallen seiner Nagetier-Sippe, die Abfall liebt! Über Umwege landet er später im Pariser Lokal seines kürzlich verstorbenen Idols. Dort beobachtet Rémy, wie Küchenjunge Linguini versucht, eine Suppe stümperhaft zu strecken. Er greift heimlich ein und rettet die Brühe – ein kulinarisches Manöver, das nicht unbemerkt bleibt. Den Gästen schmeckt’s, und Linguini und Rémy machen fortan gemeinsame Sache. Was die beiden auf die Teller zaubern, beeindruckt sogar den strengen Gastrokritiker Ego …

Platz 9) Alles steht Kopf (2015)

Alles steht Kopf (2015) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Pete Docter, Ronaldo del Carmen

Pete Docter, Ronaldo del Carmen Originaltitel: Inside Out

Inside Out IMDb-Bewertung: 8,1/10

Worum es in Alles steht Kopf geht:

Seit ihrer Geburt leisten im Kontrollzentrum mitten im Verstand der elfjährigen Riley fünf Emotionen Schwerstarbeit: Freude, Angst, Wut, Ekel und Kummer. Unter Freude als ewig positiver Anführerin kümmern sie sich unermüdlich um ihr Wohlergehen. Denn Riley ist ein fröhliches Kind: Sie liebt ihre Familie; sie liebt es, eiszulaufen und mit ihren Freunden Eishockey zu spielen. Freude ist stolz, dass Rileys Erinnerungskugeln, die in ihrem Langzeitgedächtnis gelagert werden, fast ausschließlich gelb sind – denn das bedeutet, dass es sich um glückliche Erinnerungen handelt. Doch als das Mädel mit seiner Familie von Minnesota nach San Francisco zieht, geraten die Dinge im Emotionshauptquartier aus den Fugen …

Platz 8) Die Monster AG (2001)

Die Monster AG (2001) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich

Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich Originaltitel: Monsters, Inc.

Monsters, Inc. IMDb-Bewertung: 8,1/10

Worum es in Die Monster AG geht:

Das türkise Zottelvieh Sully und sein Kumpel Mike, ein giftgrünes Auge auf zwei Beinen, sehen zum Fürchten aus und nützen das auch. In der Nacht erschrecken sie Kinder, aus deren markerschütternden Schreien die fröhlich-bunte Ungeheuerwelt Monstropolis ihre ganze Energie bezieht. Da passiert dem haarigen Hünen eines Tages ein folgenschweres Missgeschick: Das Mädel Buh krallt sich in seinem Pelz fest und gelangt so in die Welt der beiden eigentlich gutmütigen Monster. Ein No-Go, weil doch jeder weiß, wie gefährlich der körperliche Kontakt mit Menschen ist! Wie die anhängliche Kleine wieder loswerden?

Platz 7) Findet Nemo (2003)

Findet Nemo (2003) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Andrew Stanton, Lee Unkrich

Andrew Stanton, Lee Unkrich Originaltitel: Finding Nemo

Finding Nemo IMDb-Bewertung: 8,1/10

Worum es in Findet Nemo geht:

Marlin ist ein überfürsorglicher Clownfisch-Papa, der seinen einzigen Sohn Nemo keine Sekunde aus den Augen lässt. Eines Tages passiert trotzdem etwas Schreckliches: Just an seinem ersten Schultag wird der Kleine von einem Taucher gefangen und landet im Aquarium eines Zahnarztes im australischen Sydney. Marlin macht sich sofort auf die Suche nach seinem Junior. Zusammen mit der ebenso hilfsbereiten wie vergesslichen Fischdame Dorie begegnet er u. a. vegetarischen Haien und muss Korallenriffe überwinden. Derweil versucht Nemo, seinem Glasgefängnis zu entfliehen …

Platz 6) Soul (2020)

Soul (2020) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Pete Docter

Pete Docter Originaltitel: Soul

Soul IMDb-Bewertung: 8,1/10

Worum es in Soul geht:

Der New Yorker Musiklehrer Joe Gardner ist besessen von Jazzmusik – sein großer Traum, einmal auf einer großen Bühne zu spielen, blieb ihm bisher jedoch verwehrt. Just an dem Tag, an dem ihm ein Lehrauftrag in Vollzeit mit Pension und Sozialleistungen angeboten wird, erhält er auch einen Anruf von einem ehemaligen Schüler, der ihm einen spontanen Gig mit der Band von Jazz-Ikone Dorothea Williams anbietet. Völlig aus dem Häuschen, rennt Joe durch die Stadt, besorgt sich einen Anzug und … plumpst in einem unachtsamen Moment in eine Kanalöffnung. Joes Seele trennt sich von seinem Körper und findet sich auf einem Förderband inmitten des Weltalls wieder, wo er auf das sprichwörtliche „Licht am Ende des Tunnels“ zurast. Fest entschlossen, seinen Auftritt trotzdem nicht zu verpassen, springt Joe ab und landet an einem Ort namens Davonseits. Dort bilden Seelen ihre Leidenschaften aus und es werden ihnen Persönlichkeiten zugewiesen, bevor sie zu einem neugeborenen Baby transportiert werden. Hier trifft Joe auf 22, eine Seele mit einer eher trüben Sicht auf das Leben, obwohl sie noch keinen Körper bewohnt hat. Nicht einmal Mentoren wie Muhammad Ali, Mutter Teresa oder Gandhi konnten sie überzeugen. Da hat Joe eine Idee, wie er den Tod hinter sich lassen und mit Hilfe von 22 zurück auf die Erde gelangen kann …

Platz 5) Oben (2009)

Oben (2009) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Pete Docter

Pete Docter Originaltitel: Up

Up IMDb-Bewertung: 8,2/10

Worum es in Oben geht:

Das magische Märchen startet mit einem entzückenden Prolog, der die lebenslange Liebe zwischen Carl und Ellie zeigt. Danach sehen wir Carl, der mittlerweile 78 Jahre alt, verwitwet und verbittert ist. Weil sein Heim einem Wolkenkratzer im Weg steht, will man ihn ins Altersheim abschieben. Kurzerhand hängt Carl sein Haus an Tausende Luftballons, um den einst mit Ellie geschmiedeten Lebenstraum zu verwirklichen und auf den Spuren des Abenteurers Charles Muntz zu den Paradies-Wasserfällen am Amazonas zu fliegen! Mit an Bord ist der pummelige Pfadfinder Russell als unfreiwilliger blinder Passagier. Unterwegs schließen sich dem skurrilen Duo noch Paradiesvogel Kevin und Vierbeiner Dug an …

Platz 4) Toy Story 3 (2010)

Toy Story 3 (2010) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Lee Unkrich

Lee Unkrich Originaltitel: Toy Story 3

Toy Story 3 IMDb-Bewertung: 8,2/10

Worum es in Toy Story 3 geht:

Der kleine Andy ist längst nicht mehr klein, sondern steht kurz vor dem College, weshalb er sein Zimmer ausmistet und über seine alten Spielsachen stolpert. Lieblings-Cowboypuppe Woody will er unbedingt behalten, die anderen dagegen sollen nun auf den Dachboden ausgelagert werden. Doch dann finden sich Space-Ranger Buzz Lightyear und Co irrtümlich neben Mistkübeln wieder. Und so beginnt das neue Abenteuer. Erst müssen sie vor spielwütigen Kindern im Sunnyside-Kindergarten flüchten – und dann macht ihnen ein nur anfänglich freundlicher Kuschelbär namens Lotso das Leben schwer. Wird Woody seine Freunde retten können?

Platz 3) Toy Story (1995)

Toy Story (1995) © Video: Buena Vista Pictures Distribution / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: John Lasseter

John Lasseter Originaltitel: Toy Story

Toy Story IMDb-Bewertung: 8,3/10

Worum es in Toy Story geht:

Sobald der kleine Andy sein Kinderzimmer verlässt, geht’s rund. Seine Spielsachen erwachen zum Leben: Rennauto, Sparschwein, Spiraldackel, ein neurotischer T-Rex, Plastiksoldaten und Puppen – sie alle können sprechen und wieseln wie wild herum. Der unumstrittene Chef ist die allseits geachtete Cowboy-Puppe Woody, und das nicht nur, weil sie Andys Lieblingsspielzeug ist. Doch mit Andys Geburtstag soll sich das ändern. Der Bub bekommt nämlich eine grandios ausgestattete Puppe von Space-Ranger Buzz Lightyear geschenkt – und hat ab sofort nur noch Augen für diese coole Actionfigur. Woraufhin der von Eifersucht zerfressene Woody beschließt, seinen lästigen Nebenbuhler loszuwerden …

Platz 2) Coco – Lebendiger als das Leben! (2017)

Coco – Lebendiger als das Leben! (2017) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Lee Unkrich, Adrian Molina

Lee Unkrich, Adrian Molina Originaltitel: Coco

Coco IMDb-Bewertung: 8,4/10

Worum es in Coco – Lebendiger als das Leben! geht:

Seit vielen Generationen sind die Riveras in der mexikanischen Kleinstadt Santa Cecilia angesehene Schuhmacher. Doch Miguel will Musiker werden. In seiner Familie ist Musik jedoch strikt verboten. Der Grund dafür: Seine Ururgroßmutter Imelda war einst mit einem Musiker verheiratet. Doch der ließ eines Tages Frau und Tochter der Karriere wegen einfach sitzen und ward nie wieder gesehen. Seither sind Musik und Musiker erst recht tabu bei den Riveras! Miguel ist das aber egal: Er will am Feiertag des Tags der Toten an einem Musikwettbewerb auf dem Marktplatz teilnehmen. Es kommt, wie es kommen muss: Als er auffliegt und Oma Abuelita seine Gitarre zerschlägt, büxt Miguel aus und landet nach einer Verkettung unglücklicher Umstände ausgerechnet im Reich der Toten …

Platz 1) WALL·E – Der Letzte räumt die Erde auf (2008)

WALL·E – Der Letzte räumt die Erde auf (2008) © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures / Walt Disney Pictures / Pixar Animation Studios / YouTube

Regie: Andrew Stanton

Andrew Stanton Originaltitel: WALL·E

WALL·E IMDb-Bewertung: 8,4/10

Worum es in WALL·E – Der Letzte räumt die Erde auf geht:

Im Jahr 2805 ist die Erde längst nicht mehr bewohnbar. Der einst blaue Planet ist nur noch ein zugemüllter Dreckfleck, die für dieses Chaos verantwortlichen Menschen sind ins All geflüchtet. Dort degenerieren sie auf riesigen Vergnügungsraumschiffen. Der Einzige, der sich auf dem verkommenen Planeten noch herumtreibt, ist der kleine Roboter WALL·E. Unermüdlich geht der Blechgeselle seit 700 Jahren seiner Mission nach: den Mist sammeln und die Erde wieder auf Vordermann bringen. Über die Jahrhunderte hinweg hat WALL·E eine Persönlichkeit entwickelt, eine Videokassette des 60er-Jahre-Musicals Hello, Dolly! hat ihn die Sehnsucht nach Liebe gelehrt. Eines Tages taucht ein Raumschiff am Horizont auf und spuckt Roboterdame Eve aus – die ihn ungewollt auf eine Reise ins All entführt …

