Nach seiner preisgekrönten Darstellung des Kult-Detektivs ‚Sherlock‘ (die fünfte Staffel liegt auf Eis) ist der charmante Brite neben diversen Leinwand-Auftritten (aktuell: ‚The Avengers: Infinity War‘) bald wieder mit einer Serienhauptrolle im TV.

In der Romanadaption Patrick Melrose verkörpert der 41-Jährige die Titelfigur aus Edward St Aubyns zum Teil autobiografischem Romanzyklus. Weil die fünf Werke von je einem Tag im Leben des britischen Aristokraten erzählen, ist die Sky/Showtime-Produktion ‚Patrick Melrose‘ auf fünf Episoden limitiert.

Patrick Melrose - Offizieller Trailer © Video: YouTube

Ausgestrahlt wird die Serie ab 29. Mai um 20.15 Uhr auf Sky 1. Darum geht es: Nach einer traumatischen Kindheit, in der Patrick von seinem Vater (Hugo Weaving) misshandelt und von der Mutter (Jennifer Jason Leigh) vernachlässigt wurde, versucht Melrose, die Geister seiner Vergangenheit mit Alkohol und Affären zu betäuben. - Die Reise durch das spannende Leben des Adeligen ist u. a. im Südfrankreich der 1960er, in den 1980ern in New York und im Großbritannien der frühen 2000er-Jahre angesiedelt.