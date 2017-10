Pacific Rim: Uprising – Die Kampfroboter kehren zurück

Teil 2 der Manga-Verfilmung ‚Pacific Rim‘ kommt am 22. März 2018 in 3D & IMAX zu uns in die Kinos. Hier gibt’s den ersten Trailer und Fotos!

Im Jahr 2035. Zehn Jahre nach der Invasion durch die Kaijū aus einer fremden Dimension, die zwar abgewendet werden konnte, sind auf der Erde dennoch deren Nachwirkungen zu spüren.

John Boyega und Scott Eastwood am Steuer der mächtigen Kampfroboter © Universal

Das Jaeger-Programm des Pan Pacific Defense Corps hat sich mittlerweile zu einer der mächtigsten globalen Verteidigungskräfte in der Menschheitsgeschichte entwickelt, für den Fall, dass die Bedrohung zurückkommen oder eine neue auftauchen sollte, und Dr. Newton Geiszler und sein Kollege Dr. Hermann Gottlieb haben ihre Forschungen weitergeführt.

© Universal

Die nächste Generation ist bestens vorbereitet, die Kampfroboter zu bedienen, die jeweils von zwei Menschen gesteuert werden müssen, unter ihnen Jake Pentecost, der Sohn von Stacker Pentecost, der in der heldenreichen Schlacht gegen die seltsamen Bestien starb, aber auch Raleigh Becket, Mako Mori und Nate Lambert, die ebenfalls über die besonderen Fähigkeiten verfügen, die nötig sind, zu zweit einen Kampfroboter zu steuern.

Scott Eastwood ist Nate Lambert © Universal

Teil 2 von ‚Pacific Rim‘ kommt am 22. März 2018 in 3D & IMAX zu uns in die Kinos!

© Universal

Trailer zu ‚Pacific Rim: Uprising‘

Charlie Day wird wieder in die Rolle des Genforschers Dr. Newton Geiszler zurückkehren. Ebenso wird Burn Gorman im Film wieder in der Rolle seines Kollegen Dr. Hermann Gottlieb zu sehen sein. John Boyega übernahm die Rolle von Jake Pentecost, dem Sohn von Stacker Pentecost, der im Vorgängerfilm starb und hier von Idris Elba gespielt wurde. Scott Eastwood spielt Nate Lambert, Adria Arjona ist in der Rolle von Jules zu sehen, und Daniel Feuerriegel spielt Lieutenant Allan Gronetti. Die japanische Schauspielerin Rinko Kikuchi spielt Mako Mori.