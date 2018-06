Orange Is The New Black: Erste Vorschau auf die 6. Staffel

Die Damen von OITNB gehen ab Ende Juli in die sechste Staffel

Netflix hat das Startdatum für die sechste Staffel der Kult-Knastserie ‚Orange Is The New Black‘ bekanntgegeben. Und: Es gibt schon eine erste Video-Vorschau.

Die sechste Staffel von Orange is the New Black (ab 27. Juli auf Netflix) wird eine große Veränderungen beinhalten, nicht nur für die Insassinnen: Litchfield ist gegessen.

Orange Is The New Black, Staffel 6: Erste Vorschau

Worauf Fans sich freuen dürfen, sieht man in der ersten Vorschau zur sechsten Staffel von ‚Orange Is The New Black‘.