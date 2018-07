Exklusiv: Der Suchmaschinengigant Google hat für TV-MEDIA die in Österreich meistgesuchten Begriffe und Personen aus Film und TV im ersten Halbjahr 2018 erhoben

Bei Kinofilmen ist klar: Je aktueller sie sind, desto öfter werden sie und ihre Darsteller gegoogelt - das kann man auch den Google-Charts rechts entnehmen.

Was die österreichischen Stars betrifft, sieht die Sache etwas anders aus: Der unverwüstliche Publikumsliebling Michael Niavarani etwa wird von demselben auch am meisten gesucht, obwohl er gerade weder mit einem neuen Film im Kino noch mit einem neuen Programm auf der Bühne ist.

Rihanna ist bei den internationalen Stars die meistgesuchte Promi-Persönlichkeit © Video: Cover Media

Auch Tausendsassa Gery Seidl, der neben Kabarett auch Musik macht, ist jetzt schon länger in Sehr witzig!? zu sehen - und führt trotzdem die Charts in "seiner" Kategorie an. Offenbar googelt man bei uns auch oft unabhängig von der Aktualität. Nach dem Motto: Wenn man jemanden gern mag, will man halt mehr von ihm wissen ...

Acht Kategorien – exklusiv für TV-MEDIA-Leser von Google ausgewertet

Google hat - exklusiv für TV-MEDIA - die Suchanfragen der Österreicher aus den Bereichen Kinofilme und Fernsehen ausgewertet, und zwar aus dem Zeitraum Jänner bis Mitte Juni 2018.

KATEGORIE NACHRICHTEN-MODERATOREN

Armin Wolf Nadja Bernhard Ferdinand Wegscheider Claudia Reiterer Tarek Leitner Ingrid Thurnher Corinna Milborn Lou Lorenz-Dittlbacher Roman Raffreider Hanno Settele

Der Helene Fischer-Lebensgefährte wird hierzulande gerne gegoogelt © Video: Promipool

KATEGORIE SHOW-MODERATOREN

Florian Silbereisen Katharina Strasser Armin Assinger Mirjam Weichselbraun Peter Rapp Thomas Kamenar Kai Pflaume Arabella Kiesbauer Jörg Pilawa Gerald Fleischhacker

KATEGORIE INFOTAINMENT-MODERATOREN

Gery Seidl Barbara Stöckl Bianca Schwarzjirg Christa Kummer Vera Russwurm Nina Kraft Johanna Setzer Eva Pölzl Marco Ventre Lukas Schweighofer

Celebrity Closeup: Christoph Waltz © Video: Scoop Network

KATEGORIE ÖSTERREICHISCHE SCHAUSPIELER

Michael Niavarani Josef Hader Hansi Hinterseer Nina Proll Larissa Marolt Martina Ebm Tobias Moretti Otto Schenk Alfred Dorfer Christoph Waltz

GNTM-Finale © Video: ProSieben

KATEGORIE FERNSEH-PROGRAMM

TV-Programm heute Germany’s Next Topmodel ATV Canli Izle (Heißt: „Türkischen Sender live schauen“) Sturm der Liebe Alles was zählt ORF 2 live ORF-Programm heute Vorstadtweiber Staffel 3 Bauer sucht Frau Wege zum Glück

Are Zombies Coming To Riverdale? © Video: Alltime Movies

KATEGORIE NETFLIX-SERIEN

Riverdale Shadowhunters: The Mortal Altered Carbon Star Trek: Discovery Designated Survivor Love Grace and Frankie Marvel’s Jessica Jones Santa Clarita Diet A Series of Unfortunate Events

KATEGORIE NEUE KINOFILME (AB ANFANG 2018)

Star File: Emilia Clarke © Video: Scoop Network

KATEGORIE INTERNATIONALE SCHAUSPIELER