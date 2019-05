Video-Interview mit Michael Niavarani und Joachim Brandl

Michael Niavarani ist neuer Chef des Wiener Kabarett Simpl. Zusammen mit Conférencier Joachim Brandl stand er uns Rede und Antwort.

Nach 15 Jahren kehrt Michael Niavarani also nicht nur als künstlerischer Leiter ans legendäre Kabarett Simpl in der Wiener Wollzeile zurück, er ist auch der neue Chef. Das Programm hat der 51-jährige Wiener, der mit Georg Hoanzl auch das Globe Wien betreibt, umgekrempelt: Ab dem 25. 9. (Tickets sind bereits erhältlich) steht eine neue Revue auf dem Spielplan (Arche Noah Luxusklasse), bei der Niavarani Regie führt, aber nicht auf der Bühne steht. Außerdem wird mit Thrones eine Parodie auf Game of Thrones zu sehen sein (ab 20. 11.), ab dem 13. März bekommt Florian Scheuba eine Late-Night-Show, die freitags auf dem Spielplan steht. Viel TV-Bezug also und für TV-MEDIA Grund genug, um mit Niavarani und seinem neuen alten Conférencier Joachim Brandl eine Doppelconférence zu führen.

TV-MEDIA: Wie kam es zur Thrones-Parodie?

Michael Niavarani: Ich habe die Parodie vor der Serie gesehen. Ich saß in einem Saal in Edinburgh und habe so gelacht, wusste aber gar nicht, warum. Dann hab ich mich mit einem der Autoren der Show getroffen, von dem ich die Rechte für das Simpl bekam. Er sagte: Und wie glaubst du, dass es weitergeht nach der Staffel? Ich wusste es nicht, weil ich die Serie noch nie gesehen hatte. Er war fassungslos. Also: Man kann schon lachen, wenn man Game of Thrones nicht kennt, aber ich würde jedem, der sich eine Karte kaufen will, raten, davor 80 Stunden Zeit zu investieren, um sich alle Folgen anzusehen, dann hat man einen wirklich vergnüglichen Abend.



TV-MEDIA: Ist Game of Thrones die beste Serie?

Niavarani: Nein! Wobei: Doch, das muss ich jetzt aus Werbegründen sagen. Nein, ich finde Lost war die beste Serie.



TV-MEDIA: Ich kenne viele, die sich furchtbar über das Ende von Lost aufgeregt haben.

Niavarani: Ich kenne viele, die sich furchtbar über das Ende von Game of Thrones aufgeregt haben. Das Probleme von beiden: Wenn eine Serie zu lange geht, dann öffnet man zu viele dramaturgische Möglichkeiten, die man alle wieder schließen muss. Lost hätte früher aufhören müssen. Auch Game of Thrones – das wir übrigens im Herbst parodieren, aber ich will jetzt keine Werbung machen.





Ich wollte immer so lustig sein wie der Maxi Böhm, habe es aber nie geschafft.



TV-MEDIA: Bleiben wir beim Fernsehen: Florian Scheubas Simpl-Format klingt nach TV.

Niavarani: Wird aber nicht aufgezeichnet, sondern nur im Simpl zu sehen sein. Er wird das machen, was viele Late-Night-Hosts machen, nämlich investigatives Kabarett.



TV-MEDIA: Was ist eigentlich Ihre früheste

TV-Kindheitserinnerung?

Niavarani: Das ist jetzt blöd, wenn ich das sage, und man glaubt, ich will Werbung machen, aber es ist tatsächlich die Aufzeichnung aus dem Simpl, mit Karl Farkas und Ernst Waldbrunn. Und deine (zu Joachim Brandl)? Du musst jetzt auch Simpl sagen.

Joachim Brandl: Am dam des. Ich hab heute noch diese Musik im Ohr und frage mich: Was soll der Text? Wir sterben, ohne das zu erfahren.



TV-MEDIA: Wer ist der lustigste Schauspieler?

Brandl: Michael Niavarani.

Niavarani: Joachim Brandl.



TV-MEDIA: Und ehrlich?

Niavarani: Nur Michael Niavarani (lacht)! Ich wollte immer so lustig sein wie der Maxi Böhm, habe es aber nie geschafft. Jerry Lewis und Louis de Funès waren auch Heroes.





Am öftesten gesehen habe ich Barbie als Cinderella – ein toller Film.



TV-MEDIA: Und als Sie Teenager waren? Für wen haben Sie da zum Beispiel geschwärmt?

Niavarani: Don Quixote war ein großer Hero meiner Jugend, also die literarische Figur, die gegen eine Fantasie kämpft.

Brandl: Hast du jemals das Original gelesen?

Niavarani: Nein, ich kann kein Spanisch. Aber ich habe eine Villa auf Ibiza, wo ich das Original in Ruhe lesen möchte.



TV-MEDIA: Mögen Sie Krimis?

Niavarani: Mich langweilt nichts so sehr, wie wenn in der ersten Szene jemand tot ist und ich in der letzten Szene weiß, wer ihn umgebracht hat.



TV-MEDIA: Lieblingsfilm?

Niavarani: Zwei glorreiche Haunken! Mein schwedischer Cousin und ich sehen uns einmal jährlich und haben immer dasselbe Ritual: Pizza bestellen und diesen Film anschauen, obwohl wir ihn schon zwanzig Mal gesehen haben.

Brandl: Irgendein Kinderfilm, den ich mir mit meinen Kindern anschauen muss.

Niavarani: Gut, am öftesten gesehen habe ich Barbie als Cinderella – ein toller Film.