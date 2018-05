‚Ant-Man And The Wasp‘

Kaum ist ‚Avengers: Infinity War‘ in den Kinos gestartet, dürfen sich Marvel-Fans bereits auf den nächsten Superhelden-Film freuen. Hier ist der neue Trailer zu ‚Ant-Man And The Wasp‘.

Knapp drei Jahre nach dem Kinostart von Teil eins, wird diesen Sommer ‚Ant-Man And The Wasp‘ auf die österreichischen Kinoleinwände kommen. Am 26. Juli geht die Actionkomödie aus dem Hause Marvel in Runde zwei, und dieses Mal erhält Ant-Man (Paul Rudd) eine Partnerin zur Seite gestellt: Wasp (Evangeline Lilly). Sie ist die Tochter Wissenschaftler Hank Pym (Michael Douglas) und kann ebenfalls ihre Größe verändern – was im neuen Trailer zu rasanten Szenen führt.

‚Ant-Man And The Wasp‘ – Official Trailer © Video: YouTube

Im Regiestuhl nahm Peyton Reed (‚Der Ja-Sager‘) Platz. Leichte Unterhaltung ist bei ‚Ant-Man And The Wasp‘ garantiert – die braucht es allerdings nach dem schockierenden ‚Infinity War‘ auch dringend.