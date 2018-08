Neue ‚Star Wars‘-Serie in Zeichentrick-Optik

Das lange Warten hat ein Ende – oder auch nicht: In der Flut an ‚Star Wars‘-Filmen und Spin-offs präsentiert Disney abermals ein neues Projekt aus dem Sternenkrieg-Universum. Diesmal wurde gleich eine ganze Serie produziert, die auf den Namen ‚Star Wars: Resistance‘ hört, im Zeichentrick-Stil daherkommt und – wie der erste Trailer veranschaulicht – recht unspektakulär wirkt.

Spätestens nach dem desaströsen Kino-Abenteuer ‚Solo: A Star Wars Story‘ (globales Einspiel: für ‚Star Wars‘-Verhältnisse „läppische“ 392 Mio. Dollar) haben die Verantwortlichen bei Disney ihre Sternenkrieg-Strategie geändert: Der von Fans heiß ersehnte Obi-Wan-Kenobi-Film mit Ewan McGregor sollte sich als Ente entpuppen (TV-MEDIA berichtete) und die groß angekündigte Trilogie von Rian Johnson steht nach dem Fan-Echo auf seine achte Episode ‚Die letzten Jedi‘ (2017) ebenfalls auf wackligen Beinen. Um den sinkenden Kahn zu retten, und wieder vermehrt auf Qualität zu setzen, bleibt die Mausfabrik jedoch weiterhin ihrem Kurs treu und fabriziert neue ‚Star Wars‘-Geschichten am Laufband – eine quantitative Herangehensweise, die langsam auch den Hardcore-Fans sauer aufstößt.

Hat hier jemand ‚Star Wars‘ bestellt?

Die letzte Ankündigung aus dem kultigen Sci-Fi-Kosmos hört auf den Namen ‚Star Wars: Resistance‘ und entpuppt sich im ersten Trailer als Zeichentrick-Serie. Dass dies nicht zwingend schlecht sein muss, hat bereits das vorzügliche ‚Star Wars Rebels‘ (2014–2018) eindrucksvoll unter Beweis gestellt, und auch ähnliche Projekte wie z. B. Dreamworks Netflix-Serie ‚Voltron: Legendärer Verteidiger‘ zeigen, dass computeranimierte Trickfilmproduktionen nicht zwingend Kinder ansprechen müssen.

‚Star Wars: Resistance‘ – First Look Trailer © Video: YouTube

Und darum geht’s: ‚Resistance‘ spielt vor ‚Star Wars – Episode VII: Das Erwachen der Macht‘ und wartet neben dem kugelrunden Droiden BB-8 auch bekannte Gesichter wie Poe Dameron (Stimme: Oscar Isaac) und Captain Phasma (Gwendoline Christie) auf. Im Mittelpunkt der Handlung steht Kazuda Xiono, ein junger Pilot des Widerstands, der den Auftrag erhält, die Erste Ordnung auszuspähen – da diese zu einer immer größeren Bedrohung heranwachsen. Hinter der Serie steht übrigens Dave Filoni, der bereits bei ‚Star Wars: The Clone Wars‘ und ‚Star Wars Rebels‘ verantwortlich zeichnet.

‚Star Wars: Resistance‘ feiert bereits am 7. Oktober seine Premiere beim amerikanischen Disney Channel. Wann es die Serie in deutscher Sprache in unsere Breitengrade verschlägt, ist indes noch nicht bekannt.