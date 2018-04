Netflix-Kunden können sich 2018 auf brandneue Titel in 16 Sprachen und aus ebenso vielen Ländern freuen. Die neuen Serien und -Staffeln, plus: Filme und Dokus.

Seit 2017 haben sich die Investitionen und Eigenproduktionen von Netflix, an denen übrigens mehr als 35.000 Mitarbeiter beteiligt sind, fast verdoppelt.

Die Netflix Originals ‚Dark‘ (Deutschland), ‚Suburra‘ (Italien), ‚Las Chicas del Cable - Die Telefonistinnen‘ (Spanien) oder ‚Black Mirror' (UK) sind erfolgreiche Beispiele. Und es kommen noch mehr lokale Serien.

Von ‚Die Welle‘ bis ‚Haus des Geldes‘: Das sind die neuen Netflix-Serien, -Staffeln und -Filme

Aus vielen Ländern gibt es neue Produktionen, aber auch erfolgreiche Serien, die jetzt schon laufen bekommen eine neue Staffel. Der Überblick zu den wichtigsten Titeln:

Neue Netflix-Original-Serien und neue Staffeln

MORTEL. Netflix’ fünfte Original-Serie aus Frankreich erzählt die Geschichte einer Gruppe von Teenagern, die durch eine übernatürliche Macht miteinander verbunden sind. Die Serie wird von Frédéric Garcia kreiert und von Mandarin Television produziert.

MANIAC. Mit Emma Stone und Jonah Hill in den Hauptrollen, Regie führt Cary Fukunaga. Maniac erzählt die Geschichte von zwei Fremden, die Teil eines bewusstseinsverändernden, pharmazeutischen Versuchs sind, der schief läuft.

DIE WELLE. Netflix’ dritte Original-Serie aus Deutschland basiert auf dem Erfolgsfilm DIE WELLE und ist inspiriert von realen Ereignissen. Produziert wird sie von Rat Pack in Co-Produktion mit Sony Pictures Television Germany.

GLOW, Staffel 2 Die 2. Staffel startet am Freitag, den 29. Juni 2018

LUNA NERA. Eine Original-Genre-Serie über Frauen, die im Italien des 17. Jahrhunderts der Hexerei beschuldigt werden; kreiert von Francesca Manieri, Laura Paolucci und Tiziana Triana, produziert von Fandango.

DARK, Staffel 2. Die Showrunner beginnen am 25. Juni mit den Dreharbeiten der acht Episoden in und rund um Berlin

HAUS DES GELDES Teil 3. Nach dem weltweiten Erfolg der ersten beiden Teile der spanischen Serien-Sensation wird der Professor neue Raubüberfälle entwickeln, die 2019 enthüllt werden.

THE ENGLISH GAME. Ein sechsteiliges Drama über die Erfindung des Fußballs und darüber, wie es den Beteiligten gelang, Klassenunterschiede zu überwinden und das Spiel als beliebtesten Sport der Welt zu etablieren. Produziert von 42, geschrieben von Julian Fellowes, dem Erschaffer der Serie Downton Abbey.

STRANGER THINGS, Staffel 3 Jake Busey (Starship Troopers, Contact, Agents of S.H.I.E.L.D. und From Dusk Till Dawn) und Cary Elwes (Glory, Tage des Donners, Bram Stoker’s Dracula, Robin Hood: Helden in Strumpfhosen und Die Braut des Prinzen) verstärken den Cast in Staffel 3. Cary wird “Mayor Kline” spielen und Jake die Rolle des “Bruce”.

TURN UP CHARLIE. Eine neue Netflix Original-Comedy-Serie aus dem Vereinigten Königreich mit Idris Elba. Für die achtteilige Serie zeichnen Idris Elba und Gary Reich als Executive Producer verantwortlich.

DOGS OF BERLIN. Die Netflix-Serie "Dogs of Berlin" zeigt die Metropole als Hauptstadt des Verbrechens

ELITE. Drei Kinder aus Arbeiterfamilien besuchen fortan die exklusivste Schule in ganz Spanien.

EINE ERSTE NIEDERLÄNDISCHE ORIGINAL-SERIE (noch namenlos). Netflix’ erste Serie aus den Niederlanden von der Produktionsfirma Pupkin wird 2019 gelauncht: In der liberal eingestellten Stadt Amsterdam leben holländische Studenten ihr Leben in vollen Zügen aus - ihre Jugend, Reichtum, Macht und Sex. Bis sie versehentlich ein Portal zu einer dämonischen Welt aus dem Goldenen Zeitalter öffnen.

BABY. Andrea De Sica (Children of the Night) und Anna Negri (Good Morning Heartache) führen Regie der Serie, für die soeben die Dreharbeiten gestartet sind. Zum Hauptcast gehören Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Isabella Ferrari sowie Claudia Pandolfi.

GÉNÉRATION Q. Der Titel der nächsten französischen Comedy-Serie unter der Regie von Noémie Saglio und produziert von UNRATED Studios wird später dieses Jahr veröffentlicht. Zum Cast gehören die aufstrebenden Talente Zita Hanrot (Elsa), Sabrina Ouazani (Charlotte), Joséphine Draï (Emilie) sowie Marc Ruchmann, der Jules verkörpern wird.

OSMOSIS. Thomas Vincent (Versailles, The Tunnel) wird für die ersten beiden Episoden die Regie übernehmen. Die Dreharbeiten der französischen Sci-Fi-Originalserie beginnen im Juni 2018.

PAQUITA SALAS, Staffel 2. Die spanische Serie geht in die zweite Runde.

THE INNOCENTS. Thomas Vincent (Versailles, The Tunnel) wird für die ersten beiden Episoden die Regie übernehmen. Die Dreharbeiten der französischen Sci-Fi-Originalserie beginnen im Juni 2018.

THE PROTECTOR. So lautet der Titel für die erste türkische Netflix-Originalserie. Genre: Superhelden-Fantasy.

Zu den neuen Serien kommen noch Spielfilme und Dokus:

RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI (engl. Forgive Us Our Debts‘, Spielfilm, Italien) – von Antonio Morabito mit Claudio Santamaria, Marco Giallini und Jerzy Stuhr.

THE STAIRCASE (Koproduktion mit USA). Die Doku erzählt die faszinierende Geschichte des Kriminalautors Michael Peterson, der des Todes an seiner Ehefrau Kathleen beschuldigt wird, nachdem diese leblos im Treppenhaus aufgefunden wurde. Was folgt, ist ein 16 Jahre langer Rechtsstreit, der in seiner Geschichte einmalig ist. Die brandneuen Folgen des True-Crime-Formates werden parallel zu der Original-Serie ausgestrahlt, die von Matthieu Belghiti und Oscar-Preisträger Jean-Xavier de Lestrade produziert wurde. De Lestrade fungierte auch als Regisseur.

EINE FRANZÖSISCHE DOKU (noch namenlos). Die Dokumentation basiert auf einem der größten ungeklärten Fälle in der französischen Geschichte, dem Mord an Grégory Villemin im Jahr 1984. Elodie Polo Ackermann wird als Produzentin tätig sein (Imagissime - Lagardère Studios), Gilles Marchand agiert als Showrunner.

13 NOVEMBRE: FLUCTUAT NEC MERGITUR. Die dreiteilige Dokumentarreihe erörtert die menschlichen Geschichten hinter den terroristischen Attentaten am 13. November 2015 in Paris und wird am 1. Juni 2018 auf der Plattform gelauncht.

